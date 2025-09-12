駐巴西代表廖志賢投書 籲各界支持台灣參與聯合國

快訊

中央社／ 聖保羅11日專電

第80屆聯合國大會9日在紐約聯大總部開議，駐巴西代表廖志賢投書當地主流媒體「時代報」（O Tempo），指出台灣有權參與聯合國以善盡其國際義務，要求聯合國停止對台灣的歧視，呼籲國際社會支持台灣參與聯合國及相關組織。

廖志賢的投書於10日刊登，他在文中邀請讀者思考，在這個高度全球化時代，一個科技創新與貿易蓬勃發展的重鎮，竟被排除於關鍵的國際論壇之外。這正是台灣的處境，一個友善、創新，且對全球經濟舉足輕重的國家，卻因政治阻力而難以在聯合國中發揮應有的角色。

他指出，台灣無法加入聯合國的最大障礙，來自中國阻撓。1971年聯合國大會通過的第2758號決議並未聲明台灣是中國的一部分，也未授權中國代表台灣在聯合國體系中發言，但多年來，該決議卻遭中國刻意扭曲，嚴重誤導國際社會，導致聯合國對台灣採取歧視性作法，不僅違反聯合國憲章規定，也削弱聯合國的普遍性原則。

廖志賢呼籲聯合國停止對台灣的歧視，勿再屈服中國的壓力，讓台灣能夠有意義地參與聯合國及其專門機構。

代表處指出，此投書引起巴西當地廣泛迴響，有讀者即發出不平之鳴並留言表示，台灣作為全球經濟的關鍵角色，以及所處戰略位置對區域和平及穩定的重要性，其參與聯合國的權利不應被漠視，這樣的聲音應被聽見。

「時代報」是巴西第3大報，訂閱戶逾60萬，廣受巴西主流社會重視。

對台 巴西 聯合國

