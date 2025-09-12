不只歐盟 美國擬促G7聯手對採購俄油的中印兩國加徵懲罰性高關稅

英國金融時報引述知情人士報導，美國將施壓七大工業國集團（G7）對印度和中國大陸加徵更高額關稅，藉此懲罰兩國採購俄羅斯石油，並試圖迫使莫斯科重返和談。

知情人士透露，G7財長將於周五透過視訊會議討論美方提出的新一輪措施。美國總統川普正加緊推動，力求在俄烏戰爭謀求達成和平協議。

川普本周已敦促歐盟對中國大陸和印度課徵最高達100%的關稅，如今進一步將這項要求擴大到G7盟國。

美國財政部發言人說：「中國和印度採購俄羅斯石油，正在為普丁的戰爭機器提供資金，並延長對烏克蘭人民毫無意義的屠殺。」

他並補充：「本周我們已明確告訴歐盟盟國，如果真心想結束這場發生在自家後院的戰爭，就必須和我們站在一起，祭出有實質效力的關稅。這些關稅會在戰爭結束的那一天立即取消。」

歐盟官員深知，要對這兩大貿易夥伴課徵高額的關稅相當困難，不僅會衝擊經濟，也恐招致北京報復。歐盟目前還爭取在數周內和新興亞洲強權印度敲定貿易協議，以深化雙邊關係。

但布魯塞爾方面希望能說服美方，可透過其他方式達成相同的壓力，例如對俄國能源業者祭出更嚴厲制裁，並提前原定2027年成員國全面停止購買俄羅斯石油和天然氣的期限。

歐盟目前仍有1/5天然氣仰賴俄羅斯進口，已低於2022年俄國全面入侵烏克蘭前的45%。

身為七大工業國組織（G7）輪值主席的加拿大表示，這次會議是在和美方討論後召開的；加拿大6月才在亞伯達省舉行過G7峰會。

加拿大同樣感到為難，總理卡尼6月才展開行動，試圖修復與印度因兩年裂痕而受損的關係。至於對北京，加拿大也採取了類似姿態，想藉此讓經濟逐步擺脫對美國的依賴。