不只歐盟 美國擬促G7聯手對採購俄油的中印兩國加徵懲罰性高關稅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
油輪停泊在俄羅斯納霍德卡港市附近的納霍德卡灣科茲米諾碼頭外海。路透

英國金融時報引述知情人士報導，美國將施壓七大工業國集團（G7）對印度和中國大陸加徵更高額關稅，藉此懲罰兩國採購俄羅斯石油，並試圖迫使莫斯科重返和談。

知情人士透露，G7財長將於周五透過視訊會議討論美方提出的新一輪措施。美國總統川普正加緊推動，力求在俄烏戰爭謀求達成和平協議。

川普本周已敦促歐盟對中國大陸和印度課徵最高達100%的關稅，如今進一步將這項要求擴大到G7盟國。

美國財政部發言人說：「中國和印度採購俄羅斯石油，正在為普丁的戰爭機器提供資金，並延長對烏克蘭人民毫無意義的屠殺。」

他並補充：「本周我們已明確告訴歐盟盟國，如果真心想結束這場發生在自家後院的戰爭，就必須和我們站在一起，祭出有實質效力的關稅。這些關稅會在戰爭結束的那一天立即取消。」

歐盟官員深知，要對這兩大貿易夥伴課徵高額的關稅相當困難，不僅會衝擊經濟，也恐招致北京報復。歐盟目前還爭取在數周內和新興亞洲強權印度敲定貿易協議，以深化雙邊關係。

但布魯塞爾方面希望能說服美方，可透過其他方式達成相同的壓力，例如對俄國能源業者祭出更嚴厲制裁，並提前原定2027年成員國全面停止購買俄羅斯石油和天然氣的期限。

歐盟目前仍有1/5天然氣仰賴俄羅斯進口，已低於2022年俄國全面入侵烏克蘭前的45%。

身為七大工業國組織（G7）輪值主席的加拿大表示，這次會議是在和美方討論後召開的；加拿大6月才在亞伯達省舉行過G7峰會。

加拿大同樣感到為難，總理卡尼6月才展開行動，試圖修復與印度因兩年裂痕而受損的關係。至於對北京，加拿大也採取了類似姿態，想藉此讓經濟逐步擺脫對美國的依賴。

G7 印度 俄烏戰爭

