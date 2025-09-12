快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
巴西前總統波索納洛，2日攝於巴西利亞家中。法新社
巴西前總統波索納洛，2日攝於巴西利亞家中。法新社

巴西最高法院5位大法官11日以4票對1票，裁定前總統波索納洛策畫軍事政變罪名成立，隨後判處他有期徒刑27年3個月。

BBC報導，大法官們認定，波索納洛在2022年敗給現任左翼總統魯拉後，主導企圖讓自己繼續掌權的陰謀。雖然這項計畫因未獲得軍方足夠支持而未能實行，最終導致其支持者衝擊政府大樓，並破壞最高法院、總統府和國會。

投下關鍵一票的盧西亞（Cármen Lúcia）大法官表示，波索納洛引發「叛亂」，並裁定5項罪名全數成立，包括企圖發動政變、領導武裝犯罪組織、企圖以暴力廢除民主法治等。

盧西亞大法官將這場政變企圖比喻為一種「病毒」，如果任其蔓延，可能摧毀所感染的社會。她補充指出，希望這場審判能成為一劑解藥，使政變不會再度出現。她說：「復發不是好事。」

波索納洛自8月初以來一直處於居家軟禁狀態，始終堅稱自己無辜，並以健康理由未出席審判。他過去曾形容這場大審是出於政治動機的「獵巫行動」，律師團則預計提出上訴；此前一份警方報告還指控波索納洛和其子愛德華多試圖干預審判。

美國總統川普長期以來一直是波索納洛最重要的國際支持者，並於7月底簽署行政命令，將巴西商品關稅的累計稅率提升到50%，財政部同時對主審的巴西最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）實施制裁。聽到波索納洛被判有罪時，川普表示，他感到「非常驚訝」。

川普受訪時，將波索納諾與自己相提並論。他說：「這跟他們想對我做的事完全一樣，但他們完全沒得逞。他是個好人，我不覺得那種事會發生。」

美國國務卿魯比歐表示，巴西最高法院「不公正地裁決，判決前總統波索納諾入獄」，並威脅要「對這場獵巫行動作出相應回應」。

大法官 波索納洛 最高法院

相關新聞

巴西最高法院判波索納洛策畫政變有罪、服刑27年 川普說話了

巴西最高法院5位大法官11日以4票對1票，裁定前總統波索納洛策畫軍事政變罪名成立，隨後判處他有期徒刑27年3個月。

駐巴西代表廖志賢投書 籲各界支持台灣參與聯合國

第80屆聯合國大會9日在紐約聯大總部開議，駐巴西代表廖志賢投書當地主流媒體「時代報」（O Tempo），指出台灣有權參與...

不只歐盟 美國擬促G7聯手對採購俄油的中印兩國加徵懲罰性高關稅

英國金融時報引述知情人士報導，美國將施壓七大工業國集團（G7）對印度和中國大陸加徵更高額關稅，藉此懲罰兩國採購俄羅斯石油...

父母替孩子還學貸不聰明？理財專家：提高老後資金風險

現代人晚婚晚生，子女念大學的時候，父母可能已是年過50歲的中年人。日本理財顧問指出，日本有的父母讓子女申請就學貸款，又不忍他們扛數百萬日圓的債務，把存款或退休金拿出來替子女還學貸，是最糟的理財規畫。

波蘭領空遭入侵 軍事專家：俄方複合挑釁

針對至少19架俄方無人機在俄軍對烏大規模夜襲期間多次侵犯波蘭領空，許多軍事專家認為這一波行為並非單純，北約要嚴防俄方的「...

聯合國安理會譴責卡達遭遇襲擊 但未點名以色列

聯合國安全理事會今天對卡達本週遭受襲擊表達譴責，並呼籲局勢降溫，但未直接點名發動攻擊的以色列

