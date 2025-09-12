白俄釋放52名政治犯 立陶宛總統：感謝川普斡旋

快訊

中央社／ 維爾紐斯11日專電

立陶宛總統瑙塞達今日召開緊急新聞發布會宣布，白俄羅斯已釋放52名政治犯，當中包括立陶宛等不同國家公民；他們已安全進入立陶宛，感謝美國總統川普參與斡旋。

根據立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，獲釋人士包含反對派人物、記者及參與反政府抗議的民眾，還有來自不同國家的公民。

其中，立陶宛籍的羅馬瑙斯基涅（ElenaRomanauskiene）也獲得釋放，她曾任白俄所屬療養院的行銷主管，遭白俄羅斯指控她向外界洩露包含白俄羅斯高階官員的訪客資訊而遭拘禁。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）表示，他盡極大努力確保羅馬瑙斯基涅獲釋，並特別感謝川普（Donald Trump）全程參與這項行動。他同時強調，白俄羅斯境內仍有超過1000名政治犯被關押，應該持續努力為他們爭取自由，並呼籲立陶宛公民避免前往白俄。

此次釋放是今天在白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）與川普政府高級官員科爾（John Coale）會晤之後宣布的。獲釋名單內有14名外國公民，盧卡申科稱這是「應美國總統要求」。根據CNN報導，獲釋者包括6名立陶宛人、2名拉脫維亞人、2名波蘭人、2名德國人，以及各1名法國人和英國人。

CNN引述美方官員指出，美國同意有限制地鬆綁針對白俄國營航空公司白俄羅斯航空（Belavia）的制裁，允許該公司購買波音飛機零件。美方並透露，雙方會談也觸及區域安全及白俄利用非法移民作為政治武器的問題。

此次獲釋名單中，也包含白俄知名反對派領袖史塔特克維奇（Mikola Statkevich），他曾於2010年角逐總統，2020年選後抗議遭判刑14年。人權組織「維斯納」（Viasna）表示，自2023年初以來外界一直無法得知他的近況。

俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）報導這次赦免是「基於人道理由」與「善意姿態」，回應川普及其他世界領袖的呼籲。

瑙塞達強調，這項行動與解除或放寬西方對白俄的制裁無關，但承認這對區域局勢是「在陰鬱時刻傳出的正面消息。」

