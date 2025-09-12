快訊

波蘭領空遭入侵 軍事專家：俄方複合挑釁

中央社／ 華沙11日專電

針對至少19架俄方無人機在俄軍對烏大規模夜襲期間多次侵犯波蘭領空，許多軍事專家認為這一波行為並非單純，北約要嚴防俄方的「削弱—分裂—嚇阻」的複合挑釁。

波蘭軍事專家切爾馬（Mariusz Cielma）指出，本次越境機多為俄軍常用、成本低廉的「Gerbera」誘餌偵察無人機，名目航程約600公里；若加掛副油箱，實際可達約900公里，足以自白俄羅斯或俄境內前沿起飛深入波蘭中部。

退役少校也是軍工學者菲舍爾（Michał Fiszer）在波蘭財經網（Bankier.pl）表示，「進入波蘭的無人機，很可能全部是Gerbera，顯示行動具有刻意性。」

波蘭國家智庫東方研究中心（Ośrodek StudiówWschodnich, OSW）所長門基沙克（Marek Menkiszak）研判，此舉屬俄方「削弱—分裂—嚇阻」的複合挑釁：以低成本機群測試波蘭與北約反應，並在輿論層面製造分歧、削弱對烏支援意志。

歐洲政策分析中心（CEPA）評論人士盧卡斯（Edward Lucas）與布科夫斯基（Maciej Bukowski）稱，這是典型「成本不對稱」操作，目的在探測東翼空防感知與軍事指揮管理節奏，倡議將嚇阻升級為「懲罰式嚇阻」。

資料分析團體Res Futura（Europejski KolektywAnalityczny）運用觸及率以及24小時回顧，發現其中41%使用者直指俄羅斯負責，34%認為俄方在測試北約和波蘭防空，另有約24%敘事嘗試將責任推給烏克蘭，宣稱烏方為了「把波蘭與北約捲入戰事」而策畫的一次行動。

美國外交關係協會（Council on Foreign Relations,CFR）學者菲克斯（Liana Fix）與丹巴克（Erin D.Dumbacher）指出，這是對北約團結與防空韌性的高風險壓測，將迫使盟國加速整合前沿空防與強化對烏支援。

維西格勒洞見（Visegrad Insight）評述此為「無人機＋資訊戰」的雙重攻勢；國際危機組織（InternationalCrisis Group）提醒，盟國需在軍事與敘事兩線同步加壓，避免灰色地帶挑釁常態化。

波蘭 北約 白俄羅斯

