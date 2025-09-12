聯合國安理會譴責卡達遭遇襲擊 但未點名以色列

聯合國安全理事會今天對卡達本週遭受襲擊表達譴責，並呼籲局勢降溫，但未直接點名發動攻擊的以色列。

法新社報導，安理會聲明「強調局勢降溫的重要性，並表達對卡達的聲援」。這項聲明需獲得15個安理會理事國一致同意，包括以色列的盟友美國。

安理會也「重申支持卡達的主權與領土完整」。

以色列9日對卡達首都杜哈（Doha）發動前所未有的空襲，目標鎖定哈瑪斯（Hamas）領導高層。雖然哈瑪斯表示高層領導人倖存，但有5名成員死亡，另有1名卡達安全部隊人員喪生。

安理會聲明指出，杜哈是「以色列與哈瑪斯和平談判的重要調停者之一的領土」，其他調停者還包括埃及與美國。

聲明指出，「安理會成員強調，釋放被哈瑪斯殺害等人質及結束加薩的戰爭與苦難，仍須是我們的首要目標。」

自2023年10月7日哈瑪斯發動襲擊、接著以色列展開報復以來，由於美國及其他成員國多次動用否決權，導致安理會對以哈衝突議題長期陷僵。

不過，儘管美國總統川普一向支持以色列，但對杜哈9日遭遇攻擊「不感到高興」。這次攻擊鎖定杜哈市中心一處哈瑪斯官員下榻的住宅區。

美國駐聯合國代理大使謝伊（Dorothy Shea）今天在安理會會議中表示：「單方面對卡達進行轟炸，而這個主權國家正努力並勇敢地與美國並肩冒險推動和平，這並不符合以色列或美國的利益。」

她還說：「然而，任何成員國都不應以此質疑以色列致力讓人質回家的決心。」

謝伊稱此為「不幸」事件，但也引述川普的看法，認為「這可能成為和平的契機」。