聯合國安理會譴責卡達遭遇襲擊 但未點名以色列

中央社／ 紐約聯合國總部11日綜合外電報導
卡達首都杜哈9日傳出爆炸聲響後，城市上空冒出陣陣濃煙。（路透）

聯合國安全理事會今天對卡達本週遭受襲擊表達譴責，並呼籲局勢降溫，但未直接點名發動攻擊的以色列

法新社報導，安理會聲明「強調局勢降溫的重要性，並表達對卡達的聲援」。這項聲明需獲得15個安理會理事國一致同意，包括以色列的盟友美國

安理會也「重申支持卡達的主權與領土完整」。

以色列9日對卡達首都杜哈（Doha）發動前所未有的空襲，目標鎖定哈瑪斯（Hamas）領導高層。雖然哈瑪斯表示高層領導人倖存，但有5名成員死亡，另有1名卡達安全部隊人員喪生。

安理會聲明指出，杜哈是「以色列與哈瑪斯和平談判的重要調停者之一的領土」，其他調停者還包括埃及與美國。

聲明指出，「安理會成員強調，釋放被哈瑪斯殺害等人質及結束加薩的戰爭與苦難，仍須是我們的首要目標。」

自2023年10月7日哈瑪斯發動襲擊、接著以色列展開報復以來，由於美國及其他成員國多次動用否決權，導致安理會對以哈衝突議題長期陷僵。

不過，儘管美國總統川普一向支持以色列，但對杜哈9日遭遇攻擊「不感到高興」。這次攻擊鎖定杜哈市中心一處哈瑪斯官員下榻的住宅區。

美國駐聯合國代理大使謝伊（Dorothy Shea）今天在安理會會議中表示：「單方面對卡達進行轟炸，而這個主權國家正努力並勇敢地與美國並肩冒險推動和平，這並不符合以色列或美國的利益。」

她還說：「然而，任何成員國都不應以此質疑以色列致力讓人質回家的決心。」

謝伊稱此為「不幸」事件，但也引述川普的看法，認為「這可能成為和平的契機」。

相關新聞

美中外長通話 外媒：為川習會鋪路

繼美中防長九日視訊通話後，美國國務卿魯比歐與中共中央外事辦主任兼外交部長王毅於十日通話。美方表示，兩人討論一系列雙邊關係...

內唐亞胡誓言：永遠不會有巴勒斯坦國

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天在約旦河西岸一場屯墾計畫簽署儀式上發表談話時，誓言不會允許...

10月APEC峰會 川習可能場邊會

美國國務卿魯比歐與中共中央外事辦主任兼外交部長王毅於10日通話。美方表示，兩人討論一系列雙邊關係問題。王毅說，美方近來採...

新聞眼／川習會遲未落地 不符美中兩國利益

中共九三閱兵後、南韓ＡＰＥＣ峰會前，中美防長、外長接連通話引發關注，因為兩國如此層級溝通已停滯好一陣子。接下來，美國總統...

美中外長與防長通話 專家：代表川習會跨出一小步

華盛頓郵報及法新社十一日報導，在貿易和國防緊張持續加劇下，本周這波美中官員間的高階外交，已讓外界更預期美國總統川普與中國...

