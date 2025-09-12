稱性犯罪富豪艾普斯坦「至交」 英駐美大使遭撤職

英國首相施凱爾今天撤換駐美國大使曼德森（Peter Mandelson），因為新曝光的信件披露，這位外交官與美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）私交甚篤。

曼德森在擔任媒體公關時期被譽為「黑暗王子」，1990年代末和2000年代初，兩度因不當行為指控，被迫辭去布萊爾（Tony Blair）工黨政府職務。

曼德森此次遭撤職，讓仍在努力重振日益失去支持的政府、正在籌備下週美國總統川普來訪的施凱爾（Keir Starmer）深陷政治與外交麻煩。

這是一週來英國政府第2度有高層離職，副首相芮納（Angela Rayner）5日才因少繳房產稅主動請辭。

首相辦公室表示，在曼德森寫給艾普斯坦的電子郵件曝光後，施凱爾要求外交大臣古柏（YvetteCooper）撤換曼德森。這些郵件是在艾普斯坦定罪後所寫。

聲明指出：「郵件顯示，曼德森與艾普斯坦關係的深度與廣度，與其獲任命時外界所知有顯著差異。」

「基於那項考量，且念及艾普斯坦犯罪受害者的感受，已即刻解除曼德森的大使職務。」

根據英國廣播公司（BBC）報導，曼德森在寫給使館工作人員的信中表示，擔任這個職位是「我一生無上的榮幸」。

彭博先前披露，2008年艾普斯坦因性犯罪在美國遭到調查期間，曼德森曾發給艾普斯坦鼓勵的訊息。他在電郵裡告訴艾普斯坦，他會密切關注，「隨時提供協助」。

據報導，曼德森還曾建議艾普斯坦「爭取提前獲釋」，時間就在艾普斯坦因招募未成年賣淫認罪、被判18個月刑期前不久。

身為前工黨大臣及前歐洲貿易專員的曼德森甚至在艾普斯坦入獄前一天寫道：「我無比看重你。」

施凱爾的發言人說，施凱爾「顯然認為這些郵件的內容應受指責」，但發言人否認施凱爾不到一年前任命曼德森判斷失誤，「首相已迅速採取果斷行動」。

媒體報導曝光後，71歲的曼德森告訴英國廣播公司，當時他相信艾普斯坦清白，「他律師聲稱那是設局與刑事陰謀。我愚蠢地相信他們，至今深感懊悔」。

在有政府部長表示，曼德森這些郵件「讓他深感噁心」，還有人形容郵件「令人極度不安且讓人作嘔」之後，曼德森的烏紗帽益發岌岌可危，多位工黨議員公開促請施凱爾開除曼德森，現在更有人呼籲曼德森辭去上議院席位。

這位政壇老將今年稍早才出任駐美大使，肩負與川普建立緊密關係的任務，但隨著2003年曼德森稱艾普斯坦「至交」、「聰明機智」的信件曝光，曼德森去職已成定局。