內唐亞胡誓言：永遠不會有巴勒斯坦國

中央社／ 耶路撒冷11日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天在約旦河西岸一場屯墾計畫簽署儀式上發表談話時，誓言不會允許建立巴勒斯坦國。

內唐亞胡在以色列屯墾聚落阿杜敏（MaaleAdumim）舉行的活動中表示：「永遠不會有巴勒斯坦國，這個地方屬於我們。」

「我們將守護我們的傳承、土地和安全…我們將使這座城市的人口倍增。」

這場活動由總理辦公室現場直播。

以色列一直有意在被稱為E1、面積約12平方公里的土地上建設，但因為國際社會反對，該計畫多年來一直停滯不前。

上月，以色列極右翼財政部長史莫特里奇（BezalelSmotrich）支持在這片極為敏感的土地上興建約3400戶住宅。

這項宣布引發譴責，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，那實際上會把約旦河西岸劃為兩半，對於連貫的巴勒斯坦國構成「生存威脅」。

包括英國和法國在內，多個西方國家已經宣布，打算本月稍晚在聯合國承認巴勒斯坦國。

相關新聞

美中外長通話 外媒：為川習會鋪路

繼美中防長九日視訊通話後，美國國務卿魯比歐與中共中央外事辦主任兼外交部長王毅於十日通話。美方表示，兩人討論一系列雙邊關係...

東京暴雨成災「多地淹水」！首都圈5000戶停電、羽田機場逾50航班取消

日本NHK報導，關東地區東京都、神奈川縣等地11日下午暴雨成災，造成河川氾濫、多個地區淹水。富士新聞網（FNN）報導，截...

10月APEC峰會 川習可能場邊會

美國國務卿魯比歐與中共中央外事辦主任兼外交部長王毅於10日通話。美方表示，兩人討論一系列雙邊關係問題。王毅說，美方近來採...

新聞眼／川習會遲未落地 不符美中兩國利益

中共九三閱兵後、南韓ＡＰＥＣ峰會前，中美防長、外長接連通話引發關注，因為兩國如此層級溝通已停滯好一陣子。接下來，美國總統...

美中外長與防長通話 專家：代表川習會跨出一小步

華盛頓郵報及法新社十一日報導，在貿易和國防緊張持續加劇下，本周這波美中官員間的高階外交，已讓外界更預期美國總統川普與中國...

