快訊

涉中科院標案機密外洩 達運光電女董座複訊後聲押

福建號航母東海現蹤 日本自衛隊派反潛機監控

中央社／ 東京11日專電

日本海上自衛隊今天首度觀察到中國海軍航空母艦福建號航行在釣魚台群島（中國稱尖閣諸島）西北200公里處的東海海域。福建號與2艘飛彈驅逐艦一同朝西南方向航行。日本海上自衛隊出動P-3C反潛機監控。

日本朝日新聞報導，日本防衛省表示，日本海上自衛隊的P-3C反潛機今天下午1時（台灣時間中午）左右觀察到福建號在釣魚台西北約200公里處朝西南航行。還有中國海軍的現代級飛彈驅逐艦、旅洋II級飛彈驅逐艦一同航行。

福建號是中國海軍繼遼寧號、山東號之後，建造的第3艘航空母艦。福建號全艦排水量逾8萬噸，全長315公尺，被認為是「世界上最大的常規動力軍艦」。

福建號裝備先進電磁彈射系統，可讓戰鬥機起飛。日本海上自衛隊今天觀察到的福建號甲板上並無艦載機。

日本經濟新聞報導，2025年度版防衛白皮書記載，福建號可搭載殲15（J-15）戰機等約60至70架。截至今年3月底，福建號在海上實施測試。日本防衛省並未明說福建號是否已服役。

報導說，中國海軍持續在日本周邊海域進行挑釁行為。日本防衛省6月觀察到遼寧號與山東號同時航行於太平洋，曾發生從山東號起飛的殲15（J-15）戰機逼近日本海上自衛隊P-3C反潛機的情況。

福建 自衛隊 日本經濟

延伸閱讀

東京各地災情頻傳！破百毫米雨量狂炸 JR地鐵站周邊成水鄉澤國

反日情緒或高張…九一八事變將滿94周年 日駐北京使館籲僑民注意

台灣成首選 下海賺皮肉錢值得？偶像級日本妹曝眉角：很輕鬆

超犀利趴14全公開！日本唯一代表嗨翻 五月天備好金排球

相關新聞

東京暴雨成災「多地淹水」！首都圈5000戶停電、羽田機場逾50航班取消

日本NHK報導，關東地區東京都、神奈川縣等地11日下午暴雨成災，造成河川氾濫、多個地區淹水。富士新聞網（FNN）報導，截...

往來郵件曝光！與已故「淫魔富豪」艾普斯坦私交甚篤 英駐美大使遭撤職

路透報導，英國首相施凱爾開除英國駐美大使曼德森（Peter Mandelson），理由是曼德森寫給已故「淫魔」富豪艾普斯...

兩國前景堪憂？川普曾密令海豹部隊潛入北韓搞砸 韓媒曝平壤事後大清查

紐約時報5日發布調查報導指出，美國總統川普第一任執政時，美國海軍特種部隊「海豹六隊」（SEAL Team 6）2019年...

美中外長與防長通話 專家：代表川習會跨出一小步

華盛頓郵報及法新社十一日報導，在貿易和國防緊張持續加劇下，本周這波美中官員間的高階外交，已讓外界更預期美國總統川普與中國...

東京各地災情頻傳！破百毫米雨量狂炸 JR地鐵站周邊成水鄉澤國

日本關東地區今天受鋒面影響突然降下暴雨，東京都出現超過每小時100毫米的猛烈降雨，各地相繼傳出河川氾濫與淹水災情。社群媒...

對貪腐零容忍！尼泊爾「Z世代」示威籲解散國會 挺卡爾基任臨時總理

尼泊爾「Z世代」抗議群眾今天支持前首席女性大法官卡爾基領導臨時政府，並呼籲解散國會。尼泊爾政府日前封鎖社群媒體引爆致命示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。