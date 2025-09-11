福建號航母東海現蹤 日本自衛隊派反潛機監控

日本海上自衛隊今天首度觀察到中國海軍航空母艦福建號航行在釣魚台群島（中國稱尖閣諸島）西北200公里處的東海海域。福建號與2艘飛彈驅逐艦一同朝西南方向航行。日本海上自衛隊出動P-3C反潛機監控。

日本朝日新聞報導，日本防衛省表示，日本海上自衛隊的P-3C反潛機今天下午1時（台灣時間中午）左右觀察到福建號在釣魚台西北約200公里處朝西南航行。還有中國海軍的現代級飛彈驅逐艦、旅洋II級飛彈驅逐艦一同航行。

福建號是中國海軍繼遼寧號、山東號之後，建造的第3艘航空母艦。福建號全艦排水量逾8萬噸，全長315公尺，被認為是「世界上最大的常規動力軍艦」。

福建號裝備先進電磁彈射系統，可讓戰鬥機起飛。日本海上自衛隊今天觀察到的福建號甲板上並無艦載機。

日本經濟新聞報導，2025年度版防衛白皮書記載，福建號可搭載殲15（J-15）戰機等約60至70架。截至今年3月底，福建號在海上實施測試。日本防衛省並未明說福建號是否已服役。

報導說，中國海軍持續在日本周邊海域進行挑釁行為。日本防衛省6月觀察到遼寧號與山東號同時航行於太平洋，曾發生從山東號起飛的殲15（J-15）戰機逼近日本海上自衛隊P-3C反潛機的情況。