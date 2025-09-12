美中外長通話 外媒：為川習會鋪路

繼美中防長九日視訊通話後，美國國務卿魯比歐與中共中央外事辦主任兼外交部長王毅於十日通話。美方表示，兩人討論一系列雙邊關係問題。王毅說，美方近來採取的消極言行，不利於中美關係的改善與發展，尤其在台灣等涉及大陸核心利益的問題上，美方務必謹言慎行。

川習可能在下月APEC場邊會

美國國防部長赫塞斯九日剛與大陸國防部長董軍進行上任以來首度通話，華盛頓郵報等外媒指出，美中外長、防長接連通話，讓外界預期美國總統川普與大陸國家主席習近平可能在下月底南韓慶州亞太經合會（APEC）峰會場邊會面。

雙方討論全球與地區議題

美國國務院副發言人皮戈特表示，魯比歐與王毅延續兩人在馬來西亞會晤的討論，於美東時間十日就全球及地區議題進行通話。

皮戈特在簡短聲明中說：「魯比歐國務卿強調，針對一系列雙邊議題保持開放且建設性溝通的重要性。雙方也延續在吉隆坡的交流，討論其他全球與地區議題。」聲明並未進一步說明細節。

七月十一日在馬來西亞舉行的東協區域論壇期間，魯比歐曾與王毅會晤，雙方形容該場會談積極且具建設性，但美中關稅問題依然成為緊張來源。魯比歐當時說，川普與習近平未來會晤的可能性相當高。

大陸外交部十日深夜公布，王毅十日與魯比歐通電話。王毅點出，在台灣等「涉及中方核心利益的問題上」，美方務必謹言慎行。

王毅表示，「中美這兩艘巨輪要共同前行，不偏航、不失速，就必須堅持兩國元首的戰略引領不動搖，堅持落實兩國元首重要共識不打折扣」。

王毅說，「美方近來採取的消極言行，損害中方正當權益，干涉中國內政，不利於中美關係的改善與發展，中方明確反對。尤其在台灣等涉及中方核心利益的問題上，美方務必謹言慎行」。

王毅指出，「中美曾在二戰期間為戰勝軍國主義和法西斯並肩戰鬥，也應在新時期為世界的和平與繁榮開展合作，應對各種全球挑戰，承擔大國應盡的責任」。

大陸外交部新聞稿稱，「雙方認為，此次通話及時、必要，也富有成效，強調要進一步發揮元首外交對中美關係的戰略引領作用，妥善管控分歧，探討務實合作，推動中美關係穩定發展」。

華府智庫「大西洋理事會」全球中國中心非常駐研究員宋文笛認為，王毅與魯比歐通話可被視為替幾周後的川習會做準備，峰會最可能在南韓的APEC或馬來西亞的東協峰會期間進行。

我駐美代表俞大㵢說，美中雖然有歧見，但美方非常重視對話，以免造成任何誤判；俞大㵢認為，美中在國防上有對話是應該的，但他相信美國非常清楚誰才是印太地區挑釁者、誰才是被挑釁的一方。