柯克遇刺只是冰山一角...美政治暴力年增2倍 社會更撕裂

美國右翼意見領袖柯克遇刺身亡，代表美國政治暴力升級的一個分水嶺。有專家擔憂，這將更撕裂早已分化的美國社會，恐激起更多動亂。

美國馬里蘭大學研究員顏森說，此事震驚駭人，但並不完全令人意外；美國今年上半年發生約一五○件政治動機攻擊事件，幾乎年增兩倍；美國正處於很危險的階段，若無法控制，很可能迅速升級為更廣泛的社會動亂，這起事件完全可能成為引爆更多暴力的導火線。

專研美國國內恐怖主義的學者指出，美國政治暴力急速增加有多重原因：經濟不安、對人口結構變化的焦慮與政治言論日益激化；傳統上以政策分歧為主的意識形態對立，如今已演變為更深層次的私人敵意，這股怒氣又受到社群媒體、陰謀論和個人不滿等因素推波助瀾。

根據路透統計，在二○二一年一月六日美國國會山莊遇襲案至去年總統大選，全美至少發生三百起政治暴力事件，這是自一九七○年代以來最嚴重且持續的暴力潮。

美國喬治華盛頓大學研究員路易斯說，極端政治暴力正逐漸淪為美國社會的常態，柯克案只是冰山一角，如今暴力事件愈來愈頻繁，即使沒有明確的意識形態或動機。美國約翰霍普金斯大學教授梅森也說，人們通常不願率先挑起暴力，但更願為了報復而動手，沒人想開第一槍，但很多人都想當結束戰鬥的人。

美國總統川普一月回任後，已縮減對國內極端主義的反制工作，將資源轉向移民執法，並主張美國南部邊境才是頭號安全威脅。

顏森直言，無論認不認同，川普第二任八個月內已對美國做出反應兩極的深遠改變，有人熱愛、有人痛恨，而痛恨的人們已開始動起來，熱愛的人們則反過來對抗另一極的人們，這就形成惡性循環，恐將美國人民推向極危險的處境。