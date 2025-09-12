從草根網紅變政治新星 柯克開創美右翼新路線

美國保守派活動家、演說家、倡議組織「美國轉捩點」聯合創辦人柯克十日在猶他州遭到槍擊身亡。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，柯克開創一種新的保守派政治倡導模式，結合多平台媒體評論、實體聚會與動員，形成強大影響力。

柯克的身分多元，他是極為成功的政治基層工作者、TikTok網紅、電台主持人、非營利組織領袖及演講者，將這些身分揉合為鏡頭感十足的人物，可能前一刻出現在福斯新聞替美國總統川普宣傳政策，下一刻在社群媒體Ｘ或ＩＧ號召年輕人在高中與大學校園成立保守派社團。

二○一二年十八歲的柯克共同創立美國轉捩點，打造直接與共和黨接軌的新世代草根運動，令民主黨對手羨慕不已，評論工作則與組織活動幾乎無縫結合，而最引人注目的正是他頻繁在保守派會議和校園公開露面。

柯克遇刺當下，正好是「美國復興之旅」的全美大學秋季巡迴活動開場，他為此特地從日間廣播與播客節目請假，卻在上台廿分鐘後遭到槍手射殺。

過去十年柯克成功將美國轉捩點發展為全國性重要政治力量，並將自己塑造為「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）運動青年派的代表人物。該組織官網引述他的一句話：「我們以緊迫感主動出擊，贏得美國的文化戰爭」。這正是柯克和美國轉捩點獲得成功的模式：直接投身文化戰場，將爭議辯論轉化為線上與面對面的互動。

柯克積極推廣右翼理念，常在鏡頭前與進步派學者激烈交鋒，隨後在社媒爆紅，尤其是Ｘ。他對辯論的熱衷成為組織特色，也讓他成為ＭＡＧＡ媒體明星，以及電視和播客爭相邀請的嘉賓。他二○二一年接受ＣＮＮ訪問時說，正試著積極鼓勵持不同意見的人對話。

柯克在保守派政壇的崛起，反映出美國右翼民粹主義的興起。他在二○一六年美國總統選戰支持川普，並積極推動川普競選連任。美國轉捩點的地方分會協助登記年輕共和黨人，並確保可能支持川普的選民票票入匭。作為回報，川普及其核心圈子進一步推升柯克與美國轉捩點的地位。

柯克在遇刺前數天接受猶他媒體訪問時說，「我們希望成為一個像紐約時報、哈佛大學或科技公司一樣知名且強大的機構，我們有信心正創造這樣的機構」。