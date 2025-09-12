聽新聞
左側頸部中彈！挺川普網紅柯克演說遇刺亡 白宮降半旗

聯合報／ 記者顏伶如、編譯梁采蘩羅方妤／綜合報導
保守派網紅柯克10日在美國「猶他谷大學」辦活動，當天遭槍手射殺前夕還在台上對群眾侃侃而談。美聯社
力挺美國總統川普的保守派倡議人士、網紅柯克十日在美國猶他州「猶他谷大學」校園演講活動遭槍擊身亡，得年卅一歲。川普在社群媒體發文悼念柯克，表示沒人比柯克更了解美國年輕人，並下令全美降半旗致哀。凶嫌作案後逃逸，調查人員表示已尋獲凶槍並掌握凶嫌的清晰影片。

社媒流傳的影片顯示，在猶他谷大學索倫森中心草坪舉辦的活動中，柯克（Charlie Kirk）坐在印有「美國復興」等標語的白色帳篷下拿麥克風對群眾發表演說。當地時間中午約十二時廿分，現場突傳出一聲槍響，柯克頸部左側中彈後噴出大量鮮血，用右手摸頸部，隨即從椅子摔下，現場約三千群眾尖叫並逃跑。

當下恰談到槍枝問題

凶嫌從一百卅公尺外的該校「洛西中心」屋頂，朝柯克開了一槍，隨即逃逸。槍擊前才有人問柯克，「你知道過去十年有多少跨性別美國人成為大規模槍案的槍手？」他答道，「太多了」。接著他被問到，「你知道過去十年美國有多少大規模槍案的槍手？」柯克反問，「幫派暴力算不算？」接著槍聲響起。

美國英賽恩學院廿四歲學生布蘭登．魯森回憶，當時站在前排，距柯克僅約六點一公尺，柯克中槍後向後倒，「非常血腥，我身旁所有人都趴下尋找掩護」。

魯森提到，柯克當時剛好被問到大規模槍擊案，「這令我懷疑中槍會不會是安排好的橋段」。多名目擊者指稱，活動現場安檢鬆散，任何人都能直接進入，甚至一路走到最前排。

警稱已掌握凶嫌影片

柯克中槍後宣告不治。共和黨籍猶他州長考克斯稱這起槍擊案是政治暗殺，並表示這是猶他黑暗的一天。美國聯邦調查局（ＦＢＩ）已設立專線呼籲各界提供相關線索；ＦＢＩ官員波爾斯十一日指出，在槍手逃逸的林區找到一把威力強大的步槍，還發現鞋印、掌紋和前臂印。調查人員認為凶嫌是年輕男性，已獲得凶嫌本人的「清晰影片」。

柯克身後留下妻子及兩名年幼子女。川普發文寫道，柯克很偉大，堪稱傳奇人物。川普另在白宮橢圓辦公室拍攝的四分鐘影片中說，「柯克在猶他一所大學校園遭令人髮指的暗殺，使我感到悲慟憤怒。柯克啟發數百萬人，所有認識他、愛他的人今晚都陷入震驚痛苦中；這是美國的黑暗時刻」。

川普下令降半旗直至下周日，共和黨籍聯邦眾議院議長強生在表決議案時請同僚默哀卅秒。美國副總統范斯、共和黨籍前總統布希、民主黨籍前總統拜登、柯林頓與歐巴馬、民主黨籍加州州長紐森等人均表達哀悼與譴責暴力。

保守派網紅柯克10日遇刺身亡，美國總統川普下令降半旗默哀。圖為白宮當晚可見星條旗降半旗。路透
