快訊

獨／美濃大峽谷案爆發…高雄土資場全面停收營建廢土 業者嘆：誰想隨地便溺

金管會公布壓力測試結果 3家銀行、5家壽險嚴重情境下不合格

聽新聞
0:00 / 0:00

東京暴雨成災「多地淹水」！首都圈5000戶停電、羽田機場逾50航班取消

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本關東地區東京都、神奈川縣等地11日下午暴雨成災，一名男子騎單車通過淹水的東京街道。美聯社
日本關東地區東京都、神奈川縣等地11日下午暴雨成災，一名男子騎單車通過淹水的東京街道。美聯社

日本NHK報導，關東地區東京都、神奈川縣等地11日下午暴雨成災，造成河川氾濫、多個地區淹水。富士新聞網（FNN）報導，截至當地時間傍晚6時40分，東京都、神奈川縣、埼玉縣和千葉縣共約5600戶停電。東京羽田機場超過50個國內航班取消，逾萬名旅客受影響。

日本氣象廳指出，由於暖濕氣流流入鋒面與上空冷空氣影響，大氣變得極度不穩。關東地區從中午開始，雨雲迅速聚集。關東多個地區下午降下超過100毫米雨量，東京目黑區綠丘單小時觀測到134毫米的猛烈降雨，而神奈川縣橫濱市都築區、川崎市高津區，及東京大田區、品川區和港區觀測到100至120毫米的降雨量。世田谷區則觀測到單小時內降下92毫米的雨量，創下當地紀錄。

日本網友在社群媒體X分享的影片，以及日媒在YouTube發布的影片顯示，東京等地出現淹水和河川氾濫的狀況。NHK指出，流經世田谷區的谷澤川氾濫，東京其餘河川也發布氾濫危險情報，但警報在傍晚6時解除。

國土交通省稍早指出，羽田機場因雷擊影響自下午3時暫停地面作業，4時20分恢復作業，有52個國內航班被取消。山手線、JR東海道線和東海道新幹線東京至新橫濱區間等，都因大雨一度停駛，部分列車延誤。

東京 日本 雨量 航班 羽田機場

延伸閱讀

前東京都議員談信用卡公司審查成人遊戲：不透明的機制是最大的隱憂

台電電纜故障 高市新興區一度390戶停電陸續恢復

辜仲諒澄清湖大樓案遭判7年8月 聲請赴日為棒總選舉拉票遭駁

新加坡人氣咖啡廳「Alchemist」也來了！成功進軍東京 下一站台北連開2門市 「全新店址、內裝風格」搶先曝光

相關新聞

東京暴雨成災「多地淹水」！首都圈5000戶停電、羽田機場逾50航班取消

日本NHK報導，關東地區東京都、神奈川縣等地11日下午暴雨成災，造成河川氾濫、多個地區淹水。富士新聞網（FNN）報導，截...

往來郵件曝光！與已故「淫魔富豪」艾普斯坦私交甚篤 英駐美大使遭撤職

路透報導，英國首相施凱爾開除英國駐美大使曼德森（Peter Mandelson），理由是曼德森寫給已故「淫魔」富豪艾普斯...

兩國前景堪憂？川普曾密令海豹部隊潛入北韓搞砸 韓媒曝平壤事後大清查

紐約時報5日發布調查報導指出，美國總統川普第一任執政時，美國海軍特種部隊「海豹六隊」（SEAL Team 6）2019年...

東京各地災情頻傳！破百毫米雨量狂炸 JR地鐵站周邊成水鄉澤國

日本關東地區今天受鋒面影響突然降下暴雨，東京都出現超過每小時100毫米的猛烈降雨，各地相繼傳出河川氾濫與淹水災情。社群媒...

對貪腐零容忍！尼泊爾「Z世代」示威籲解散國會 挺卡爾基任臨時總理

尼泊爾「Z世代」抗議群眾今天支持前首席女性大法官卡爾基領導臨時政府，並呼籲解散國會。尼泊爾政府日前封鎖社群媒體引爆致命示...

否認無人機闖波蘭領空 克宮轟華沙「毫無新意」：國防部已發表評論

克里姆林宮今天否認華沙及其他歐洲國家有關北大西洋公約組織成員國波蘭擊落俄羅斯無人機的聲明，稱其「毫無新意」，並表示莫斯科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。