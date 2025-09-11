東京暴雨成災「多地淹水」！首都圈5000戶停電、羽田機場逾50航班取消

日本NHK報導，關東地區東京都、神奈川縣等地11日下午暴雨成災，造成河川氾濫、多個地區淹水。富士新聞網（FNN）報導，截至當地時間傍晚6時40分，東京都、神奈川縣、埼玉縣和千葉縣共約5600戶停電。東京羽田機場超過50個國內航班取消，逾萬名旅客受影響。

日本氣象廳指出，由於暖濕氣流流入鋒面與上空冷空氣影響，大氣變得極度不穩。關東地區從中午開始，雨雲迅速聚集。關東多個地區下午降下超過100毫米雨量，東京目黑區綠丘單小時觀測到134毫米的猛烈降雨，而神奈川縣橫濱市都築區、川崎市高津區，及東京大田區、品川區和港區觀測到100至120毫米的降雨量。世田谷區則觀測到單小時內降下92毫米的雨量，創下當地紀錄。

日本網友在社群媒體X分享的影片，以及日媒在YouTube發布的影片顯示，東京等地出現淹水和河川氾濫的狀況。NHK指出，流經世田谷區的谷澤川氾濫，東京其餘河川也發布氾濫危險情報，但警報在傍晚6時解除。

國土交通省稍早指出，羽田機場因雷擊影響自下午3時暫停地面作業，4時20分恢復作業，有52個國內航班被取消。山手線、JR東海道線和東海道新幹線東京至新橫濱區間等，都因大雨一度停駛，部分列車延誤。