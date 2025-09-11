東京各地災情頻傳！破百毫米雨量狂炸 JR地鐵站周邊成水鄉澤國

快訊

中央社／ 東京11日專電
日本關東地區今天受鋒面影響突然降下暴雨，東京都出現超過每小時100毫米的猛烈降雨，各地相繼傳出河川氾濫與淹水災情。圖為日本東京，行人在暴雨中撐傘行走。歐新社
日本關東地區今天受鋒面影響突然降下暴雨，東京都出現超過每小時100毫米的猛烈降雨，各地相繼傳出河川氾濫與淹水災情。圖為日本東京，行人在暴雨中撐傘行走。歐新社

日本關東地區今天受鋒面影響突然降下暴雨東京都出現超過每小時100毫米的猛烈降雨，各地相繼傳出河川氾濫與淹水災情。社群媒體頻現受災畫面。JR武藏小杉站周邊成為水鄉澤國，還有地鐵臨時停駛，站內出現大批等待乘客。

每日新聞、NHK報導，東京都與神奈川縣今天下午大氣狀況不穩定，氣象廳下午3時20分針對川崎市中原區發布「創紀錄短時間大雨情報」，指出觀測到數年才會發生一次的大雨，1小時雨量達到100毫米。

東京都目黑區綠丘截至下午3時20分，1小時觀測到134毫米降雨。世田谷區截至下午2時30分，1小時降雨量達92毫米，創下當地觀測史上最大降雨。目黑川、妙正寺川等多條河川一度發布「氾濫危險情報」，幸好傍晚6時過後已經全部解除。

交通網因為暴雨陷入混亂，東海道新幹道部分路段停駛。許多列車紛紛誤點或停駛，車站前排起長長的等候計程車隊伍。羽田機場也有多個航班因此延誤。

根據JR東日本，川崎市中原區的JR武藏小杉站在下午4時左右，部分閘門因為淹水導致自動驗票機故障，站務人員趕緊開設人工窗口應對。JR南武線的川崎至立川路段一度停駛，約2小時30分之後才恢復營運。

品川區截至下午3時30分為止，1小時內降下約120毫米雨量，也發布了「創紀錄短時間大雨情報」。由於擔心河川氾濫，品川區對立會川流域內的2個地區發布「緊急安全確保」指令。

鋒面預計持續停滯，西日本與東日本明天仍維持不穩定的大氣狀態，可能出現伴隨打雷的強降雨，尤其是關東甲信與東海地區，可能出現每小時50毫米以上的局部強烈降雨。

東日本直至今天深夜為止，必須警戒低窪地區淹水、河川水位上升或氾濫，以及土石流災害。東日本與西日本明天也要注意雷擊，以及龍捲風等突發強風。

