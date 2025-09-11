快訊

否認無人機闖波蘭領空 克宮轟華沙「毫無新意」：國防部已發表評論

中央社／ 莫斯科11日綜合外電報導
克里姆林宮今天否認華沙及其他歐洲國家有關北大西洋公約組織成員國波蘭擊落俄羅斯無人機的聲明，稱其「毫無新意」，並表示莫斯科不會對此情勢做進一步評論。圖為克里姆林宮發言人培斯科夫（圖）。法新社
克里姆林宮今天否認華沙及其他歐洲國家有關北大西洋公約組織成員國波蘭擊落俄羅斯無人機的聲明，稱其「毫無新意」，並表示莫斯科不會對此情勢做進一步評論。

路透社報導，波蘭、烏克蘭與立陶宛今天發表聯合聲明，譴責俄羅斯昨天派遣無人機闖入波蘭領空，並稱此舉是蓄意且是前所未有的挑釁。

對於這份聯合聲明，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，莫斯科將不會對此情勢發表新的評論，因俄羅斯國防部已經發表相關聲明。

培斯科夫告訴媒體：「不會有新的評論。我們的國防部已經就此發表評論，並表示有必要時可以提供磋商。沒有什麼可以補充的。」

「至於我們從華沙聽到的言論和聲明，事實上，其中毫無新意。這種說法近來已成為幾乎所有歐洲首都的特徵。我們看到這種現象仍在延續。」

