聽新聞
0:00 / 0:00
否認無人機闖波蘭領空 克宮轟華沙「毫無新意」：國防部已發表評論
克里姆林宮今天否認華沙及其他歐洲國家有關北大西洋公約組織成員國波蘭擊落俄羅斯無人機的聲明，稱其「毫無新意」，並表示莫斯科不會對此情勢做進一步評論。
路透社報導，波蘭、烏克蘭與立陶宛今天發表聯合聲明，譴責俄羅斯昨天派遣無人機闖入波蘭領空，並稱此舉是蓄意且是前所未有的挑釁。
對於這份聯合聲明，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，莫斯科將不會對此情勢發表新的評論，因俄羅斯國防部已經發表相關聲明。
培斯科夫告訴媒體：「不會有新的評論。我們的國防部已經就此發表評論，並表示有必要時可以提供磋商。沒有什麼可以補充的。」
「至於我們從華沙聽到的言論和聲明，事實上，其中毫無新意。這種說法近來已成為幾乎所有歐洲首都的特徵。我們看到這種現象仍在延續。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言