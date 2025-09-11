反日情緒或高張…九一八事變將滿94周年 日駐北京使館籲僑民注意

18日「九一八事變」（柳條溝事件）將屆滿94週年，日本駐中國大使館今天以電郵等通知旅居中國的日僑表示，「要特別注意反日情緒高張」。

日本共同社報導，鑑於去年9月18日在中國廣東省深圳發生日本男童上學途中遭中國男子刺殺身亡的事件，日本駐中國大使館今天對旅居中國的日僑發訊提醒指出，「如果有帶著小孩的話，一定要充分做好因應對策」。

中共今年盛大慶祝對日抗戰勝利80週年，多部官方主導的抗戰電影陸續推出，包括以南京大屠殺為背景的「南京照相館」已於7月25日上映；電影「731」確定將在9月18日上映。

日本駐中國大使館預料電影「731」上映時，中國人的對日情緒將更惡化，因此呼籲日僑「外出時要時時注意周邊狀況，盡可能做好安全對策」。

位於深圳的日僑學校日前已決定18日停課；上海的日僑學校實施線上教學；北京的日僑學校將加強警備。

日本經濟新聞報導，日本駐中國大使館呼籲日僑，多數人外出，尤其是有帶小孩出外的話，要充分做好對策。講日語的聲音盡量壓低，勿讓周邊人聽得到，也不要穿著被人一看就可推測是日本人的服裝。此外，盡量避免去很多日本人去的地方。

1931年9月18日日軍在奉天（瀋陽）柳條溝附近爆破南滿州鐵路，後來引發滿州事變。瀋陽市內的「九一八歷史博物館」每年9月18日舉行紀念活動。

電影「731」是由中共山東省、吉林省、黑龍江省、哈爾濱市、青島市委等宣傳部聯合製作，長春電影集團等聯合出品。影片以日本關東軍防疫給水部（731部隊）在東北進行的細菌實驗為背景，透過一個小人物的曲折命運，揭露731部隊的罪行。