反日情緒或高張…九一八事變將滿94周年 日駐北京使館籲僑民注意

中央社／ 東京11日專電
18日「九一八事變」（柳條溝事件）將屆滿94週年，日本駐中國大使館今天以電郵等通知旅居中國的日僑表示，「要特別注意反日情緒高張」。示意圖。取自Ingimage
18日「九一八事變」（柳條溝事件）將屆滿94週年，日本駐中國大使館今天以電郵等通知旅居中國的日僑表示，「要特別注意反日情緒高張」。

日本共同社報導，鑑於去年9月18日在中國廣東省深圳發生日本男童上學途中遭中國男子刺殺身亡的事件，日本駐中國大使館今天對旅居中國的日僑發訊提醒指出，「如果有帶著小孩的話，一定要充分做好因應對策」。

中共今年盛大慶祝對日抗戰勝利80週年，多部官方主導的抗戰電影陸續推出，包括以南京大屠殺為背景的「南京照相館」已於7月25日上映；電影「731」確定將在9月18日上映。

日本駐中國大使館預料電影「731」上映時，中國人的對日情緒將更惡化，因此呼籲日僑「外出時要時時注意周邊狀況，盡可能做好安全對策」。

位於深圳的日僑學校日前已決定18日停課；上海的日僑學校實施線上教學；北京的日僑學校將加強警備。

日本經濟新聞報導，日本駐中國大使館呼籲日僑，多數人外出，尤其是有帶小孩出外的話，要充分做好對策。講日語的聲音盡量壓低，勿讓周邊人聽得到，也不要穿著被人一看就可推測是日本人的服裝。此外，盡量避免去很多日本人去的地方。

1931年9月18日日軍在奉天（瀋陽）柳條溝附近爆破南滿州鐵路，後來引發滿州事變。瀋陽市內的「九一八歷史博物館」每年9月18日舉行紀念活動。

電影「731」是由中共山東省、吉林省、黑龍江省、哈爾濱市、青島市委等宣傳部聯合製作，長春電影集團等聯合出品。影片以日本關東軍防疫給水部（731部隊）在東北進行的細菌實驗為背景，透過一個小人物的曲折命運，揭露731部隊的罪行。

電影 中共 日本 大使館 中國人 對日抗戰勝利

相關新聞

東京暴雨成災「多地淹水」！首都圈5000戶停電、羽田機場逾50航班取消

日本NHK報導，關東地區東京都、神奈川縣等地11日下午暴雨成災，造成河川氾濫、多個地區淹水。富士新聞網（FNN）報導，截...

往來郵件曝光！與已故「淫魔富豪」艾普斯坦私交甚篤 英駐美大使遭撤職

路透報導，英國首相施凱爾開除英國駐美大使曼德森（Peter Mandelson），理由是曼德森寫給已故「淫魔」富豪艾普斯...

兩國前景堪憂？川普曾密令海豹部隊潛入北韓搞砸 韓媒曝平壤事後大清查

紐約時報5日發布調查報導指出，美國總統川普第一任執政時，美國海軍特種部隊「海豹六隊」（SEAL Team 6）2019年...

東京各地災情頻傳！破百毫米雨量狂炸 JR地鐵站周邊成水鄉澤國

日本關東地區今天受鋒面影響突然降下暴雨，東京都出現超過每小時100毫米的猛烈降雨，各地相繼傳出河川氾濫與淹水災情。社群媒...

對貪腐零容忍！尼泊爾「Z世代」示威籲解散國會 挺卡爾基任臨時總理

尼泊爾「Z世代」抗議群眾今天支持前首席女性大法官卡爾基領導臨時政府，並呼籲解散國會。尼泊爾政府日前封鎖社群媒體引爆致命示...

否認無人機闖波蘭領空 克宮轟華沙「毫無新意」：國防部已發表評論

克里姆林宮今天否認華沙及其他歐洲國家有關北大西洋公約組織成員國波蘭擊落俄羅斯無人機的聲明，稱其「毫無新意」，並表示莫斯科...

