往來郵件曝光！與已故「淫魔富豪」艾普斯坦私交甚篤 英駐美大使遭撤職

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國駐美大使曼德森2月26日在美國華府英國大使官邸招待會發言。美聯社
英國駐美大使曼德森2月26日在美國華府英國大使官邸招待會發言。美聯社

路透報導，英國首相施凱爾開除英國駐美大使曼德森（Peter Mandelson），理由是曼德森寫給已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的電子郵件近期曝光，這些郵件證明曼德森和艾普斯坦長久以來關係密切。

美國眾院監督委員會8日公布艾普斯坦2003年50歲生日時親友賀壽函集結而成的冊子，其中包括曼德森寫給艾普斯坦的賀壽信，他在信中稱艾普斯坦是「最好的朋友」，兩人關係因此受到關注。

媒體公布的更多電子郵件顯示，艾普斯坦面臨媒介未成年人賣淫的指控時，曼德森曾建議他爭取提前釋放。

英國外交部表示：「有鑑於曼德森郵件中的額外資訊，首相施凱爾已要求外交大臣古柏，將擔任英國駐美大使的曼德森撤職。這些電子郵件顯示，曼德森和艾普斯坦關係的深度和廣度，與他被任命時我們所知的狀況有重大差異。」

英國外交部說，曼德森認為艾普斯坦首次被定罪是不當的、應受挑戰的說法，是「新資訊」。

郵件 英國 首相 賣淫 外交部 施凱爾

