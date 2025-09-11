反制俄羅斯無人機入侵 波蘭限制東部邊境空域飛行

波蘭武裝部隊作戰指揮部今天表示，波蘭已針對與白俄羅斯及烏克蘭接壤的東部邊境空域實施飛行限制。一天前，波蘭領空遭到疑似俄羅斯無人機入侵。

波蘭航空服務局昨晚表示，應武裝部隊作戰指揮部要求，在波蘭東部設立 EP R129 限制區，自格林威治標準時間10日22:00起生效至12月9日止，以保障國家安全。

波蘭航空服務局說，靠近白俄羅斯與烏克蘭邊境的空域將禁止民航飛行，僅有少數例外。

波蘭昨天在北大西洋公約組織（NATO）盟國的飛機支援下，擊落領空內疑似來自俄羅斯的無人機。這是自俄烏戰爭爆發以來，首次有北約成員國開火。

俄羅斯國防部昨天表示，其無人機對烏克蘭西部軍事設施發動重大攻擊，並未規劃攻擊波蘭境內目標。