美中太空競賽加劇！NASA禁陸公民參與項目 匿名人士證實被排除在IT系統外

德國之聲
美國國家航空航天局（NASA）已開始禁止在美持有有效簽證的中國公民參與其項目，這凸顯了兩大競爭對手之間日益激烈的太空競賽。

彭博社率先報導了這一消息，且獲得美國政府機構的證實。

NASA新聞秘書史蒂文斯（Bethany Stevens）在接受法新社採訪時說：「NASA已針對中國公民採取了內部措施，包括限制其進入我們的設施、接觸材料和網絡，以確保我們工作的安全。」

幾名不願透露姓名的人士稱，他們突然被排除在IT系統之外，並被禁止參加面對面會議。

此舉發生在川普政府反華言論不斷升級的背景下。中美兩國正競相派遣宇航員登陸月球。

作為1969-1972年阿波羅登月計劃的延續，美國「阿耳忒彌斯」（Artemis）計劃目標在2027年實現登月，但該計劃已遭遇成本超支和延誤問題。

NASA副局長達菲（Sean Duffy）在關於火星探測車發現成果的記者會上表示：「我們正處於第二次太空競賽中。中國希望在我們之前重返月球，但這絕無可能。美國過去在太空領域處於領先地位，未來也將繼續保持領先。」

上千項中國專利曾獲美國政府資助

中國還致力於成為第一個從火星表面帶回樣本的國家，其機器人探測任務定於2028年發射，最早將於2031年將岩石樣本帶回地球。

與此同時，川普政府通過預算提案表明，計劃取消與歐洲航天局合作的火星樣本返回任務。

川普政府暗示，這項工作可以通過載人任務來完成，但尚未提供確切細節。

（法新社）

