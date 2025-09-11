俄羅斯無人機侵波蘭領空 聯合國安理會擬召開緊急會議

快訊

中央社／ 華沙11日綜合外電報導
波蘭外交部今天表示，聯合國安全理事會將就俄羅斯無人機侵入北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭領空事件召開緊急會議。聯合國安全理事會示意圖。新華社資料照
波蘭外交部今天表示，聯合國安全理事會將就俄羅斯無人機侵入北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭領空事件召開緊急會議。

綜合法新社和路透社報導，波蘭外交部在社群平台X貼文說：「應波蘭要求，聯合國安理會將召開緊急會議，討論俄羅斯侵犯波蘭領空一事。」

波蘭昨天在北約盟友支援下，擊落侵入其領空的俄羅斯無人機。這是自俄烏戰爭爆發以來，戰火首次直接觸及北約國家。

波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）表示：「我們呼籲全球關注俄羅斯對聯合國、歐洲聯盟（EU）及北約成員國發動這次前所未見的無人機攻擊。」

莫斯科否認需為此負責。一名俄羅斯駐波蘭資深外交官說，無人機是從烏克蘭飛入波蘭境內。

俄羅斯國防部表示，俄國出動無人機對烏克蘭西部軍事設施發起攻勢，但未鎖定波蘭境內地點為目標。

波蘭 北約 外交部 俄羅斯 聯合國 安理會

