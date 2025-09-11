聽新聞
0:00 / 0:00
伴隨大範圍破壞…墨西哥市瓦斯槽車爆炸 增至4死、90傷
墨西哥首都墨西哥市（Mexico City）市政官員說，該市昨天發生瓦斯槽車爆炸，現已增至4人死亡、90人受傷，並帶來大範圍破壞與混亂。
法新社報導，墨西哥市長布魯加達（Clara Brugada）說，這輛車在人口密集的伊薩巴拉巴區（Iztapalapa）1座橋下翻覆後爆炸，導致19人出現2到3度燒燙傷。
傷者分別被送往市內各醫院救治，焦急的家屬聚集在醫院等待親人消息。
布魯加達隨後在社群平台X更新傷亡數字，還說已有10名傷者出院。
電視與社群媒體流傳的畫面顯示爆炸瞬間的強烈威力。
畫面中可見有些人似乎嚴重燒傷，另外在災區附近的許多人逃離迅速蔓延的火勢，消防員隨後將火勢控制。
另有約28輛車受到爆炸波及，爆炸原因尚未確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言