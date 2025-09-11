第2人開口！小林鷹之表態參選日本自民黨總裁 16日召開記者會

日本前經濟安全保障大臣小林鷹之今天表態將參加自民黨總裁（黨主席）選舉。參選總裁需要20名以上自民黨國會議員推薦，小林在國會表示，「我有信心能跨越20名推薦人的門檻」，預計16日召開記者會，說明政權營運方針與經濟對策。

小林鷹之是繼自民黨前幹事長茂木敏充之後，正式表態參選的第2人。

日本經濟新聞、每日新聞報導，去年9月的自民黨總裁選舉，小林鷹之在9名候選人的首輪投票中排名第5，獲得41張國會議員票，但黨員票僅有19張，與黨員票超過100票的候選人拉開巨大差距。這次再度挑戰，黨員票將成為他必須克服的難題。

現年50歲的小林畢業於東京大學，取得美國哈佛大學碩士學位，出身財務省，2012年首度當選眾議員，目前已經連任5屆。上次總裁選舉，支持他的以中堅和年輕議員為主，但是部分資深議員對於「過度世代交替」感到不安。小林希望這次選舉能爭取更廣泛世代議員的支持。

小林在2021年首度入閣，在岸田文雄政權擔任經濟安保大臣。石破茂政權時，他出任黨內經濟安全保障推進本部長，並加入「核心幹部圈」稅制委員會，參與自民黨的政策決策。

總裁選舉通常每3年一次，任期3年，得連選3任。石破去年9月就任總裁，任期原本可做到2027年9月，但是他率領自民黨在去年10月的眾議院大選、今年6月的東京都議員選舉、7月的參議院大選皆失利。石破茂7日宣布辭職，為敗選負責。

隨著石破茂請辭，自民黨將舉行總裁選舉，決定將採國會議員票295票、黨員票295票，合計590票的「全規」（full spec）型投票方式，將於22日公告、10月4日投開票。

除了茂木和小林之外，前經濟安保大臣高市早苗今天也向相關人士透露有意參選，官房長官林芳正也傾向參選。另一名熱門人選、農林水產大臣小泉進次郎態度審慎，尚未明確表態。