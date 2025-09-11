美、日年度防衛訓練登場！1.9萬人受訓參與 規模歷來最大

快訊

中央社／ 東京11日綜合外電報導

日本陸上自衛隊美軍陸戰隊今天起，在日本8個地區舉行年度聯合訓練「堅定之龍」（Resolute Dragon），模擬島嶼防衛，並投入約1萬9000名人員受訓，為規模歷來最大。

「琉球新報」報導，美軍原定在訓練期間，於接近台灣的與那國島，部署高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），不過後來突然改變計畫，改成救護訓練。

另外，這次訓練期間，美軍首度於沖繩縣石垣市部署最新型的陸基反艦飛彈系統「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），以及短程防空系統「陸戰隊整合防空系統」（MADIS）。

美國與日本的部隊為了運送物資與補給燃料，預計使用石垣機場與那霸港等民間設施；而駐沖繩美軍嘉手納基地，也會執行補給與運輸等訓練，並動用無人偵察機MQ-9。

位在沖繩縣宇流麻市的陸上自衛隊勝連分屯地，則會出動陸上自衛隊的12式陸基反艦飛彈系統，以非實彈的方式，展開反艦戰鬥訓練。

宇流麻市白提地區（White Beach）的美國陸戰隊，則會配備ALPV無人艇。

這次訓練為期兩週，將在本月25日結束，日方與美方分別派出約1萬4000人與約5000人參加。

