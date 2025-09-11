每周少2個半小時…西班牙縮短工時法案國會闖關失利 政府推動改革遇挫

西班牙眾議院否決一項縮減每週工時2小時30分鐘的法案，此舉對誓言推動改革的社會勞工黨（Socialist）領導的少數政府帶來又一次打擊。

路透社報導，西班牙反對黨議員與「全力為加泰隆尼亞黨」（Junts per Catalunya，簡稱Junts）昨天深夜聯手否決勞動部長狄亞士（Yolanda Diaz）與主要工會主導的這項重要立法，法案因此未能進入實質辯論。

不過，狄亞士誓言將再度提出縮短工時法案，將每週法定工時上限從目前的40小時降至37小時30分鐘，也就是每日減少半小時，並抨擊「全力為加泰隆尼亞黨」的否決令人「難以理解」。

親商的「全力為加泰隆尼亞黨」雖主張加泰隆尼亞地區自西班牙獨立，但有時也支持中央政府，這次他們與保守派的人民黨（People's Party）及極右翼政黨民聲黨（Vox）聯手，以178票對170票的多數否決了法案。

反對縮短工時法案的人士主張，中小企業與農民將無力承擔政策帶來的成本攀升，恐導致就業流失。

根據研究機構40DB為「國家報」（El Pais）所做的最新民調，社會勞工黨今年9月支持率，自2年前的32.3%跌至27.7%。同一時期極右翼民聲黨支持率則從10.9%升至17.4%。