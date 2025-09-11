「像1914年」波蘭、卡達遭襲 義大利總統憂魯莽行動引爆世界大戰

快訊

中央社／ 羅馬11日專電
針對俄羅斯侵犯波蘭領空、以色列攻擊卡達事件，義大利總統馬達雷拉憂慮，現在像1914年第一次世界大戰前夕，即使無人故意為之，也可能因連串魯莽行動導致衝突。美聯社資料照
針對俄羅斯侵犯波蘭領空、以色列攻擊卡達事件，義大利總統馬達雷拉憂慮，現在像1914年第一次世界大戰前夕，即使無人故意為之，也可能因連串魯莽行動導致衝突，「我們正走向懸崖邊緣，無意中就會滑入暴力深淵」。

義大利總統府發布新聞稿指出，馬達雷拉（Sergio Mattarella）10日出訪斯洛維尼亞，與斯國總統皮耶茨穆沙（Natasa Pirc-Musar）會晤後舉行記者會，直言對世界局勢憂心。

以色列9日向卡達首都杜哈發動空襲，鎖定武裝組織哈瑪斯（Hamas）領導階層，引起歐洲聯盟與西方多國譴責。俄羅斯多架無人機10日數度越境侵犯波蘭領空，北大西洋公約組織（NATO）成員國譴責此舉極度魯莽且危險。

針對世界動盪局勢，馬達雷拉指出，北約目前未將波蘭這起極嚴重事件視為「蓄意攻擊」，但這已非俄羅斯鄰國首度發生類似事件。他表示，卡達情勢同樣令人擔憂，義大利聲援卡達，以色列以這種方式侵犯其他國家主權是不可接受的。

馬達雷拉說，除了這兩起事件，更令人擔憂的是，世界正走向懸崖邊緣，即便無意中，也可能滑入失控暴力深淵。他回憶，兒時讀過一次世界大戰的歷史書，在1914年7月，當時沒人希望爆發大戰，卻因一連串魯莽行動觸發意外，這種案例在史上屢見不鮮。「正因如此，我們對於每個當下行動都要負起嚴肅責任。」

馬達雷拉提到，烏克蘭情況也愈來愈令人擔憂。儘管各方試圖透過對話達成停火，並針對公正持久和平舉行談判，但仍每天看到烏克蘭平民遭受日夜轟炸。

馬達雷拉說，中東情勢同樣嚴峻，哈瑪斯仍以令人無法接受的方式扣押人質，該區局勢已惡化到悲慘程度。

他強調：「加薩正在發生的事情是不可接受的。全體人民陷入飢餓，這是國際社會和個人良知都無法接受的，試圖將民眾驅離居住地的作法也是不可接受的。」

馬達雷拉譴責以色列占領巴勒斯坦權力機構在約旦河西岸的領土，將導致該區無法達成政治解決方案。這項解決方案對所有人有利，包括有助以色列安全。

馬達雷拉表示，義大利和斯洛維尼亞共同認為，聯合國應發揮重要作用，尋求以非武力的和平對話方式解決爭端。

