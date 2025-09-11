兩國前景堪憂？川普曾密令海豹部隊潛入北韓搞砸 韓媒曝平壤事後大清查

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）2018年6月12日在新加坡聖淘沙島會見北韓國家領導人金正恩。美聯社
美國總統川普（右）2018年6月12日在新加坡聖淘沙島會見北韓國家領導人金正恩。美聯社

紐約時報5日發布調查報導指出，美國總統川普第一任執政時，美國海軍特種部隊「海豹六隊」（SEAL Team 6）2019年初登陸北韓沿海執行秘密任務，結果行動失敗，並導致手無寸鐵的平民死亡。南韓消息人士指出，北韓其後發動大規模清查行動，破獲美方人員情報（HUMINT）網，並大舉懲處涉案人員。

韓民族日報報導，一名熟悉當時情況的高層情報人士9日透露，「2019年美國入侵失敗事件，以及河內美朝峰會『無協議』之後，北韓展開大規模的美國間諜搜捕行動，許多人被抓並受到處罰」。

該消息人士補充指出，就他所知，不僅是此次紐時報導的美國特種部隊嘗試安裝竊聽裝置事件，「還有更多更嚴重的事件。」並表示：「當時北韓當局的抓捕行動對美國在北韓建立的『HUMINT』網造成重大打擊。」

隨著紐時時隔6年披露此事，美朝對話前景可能更加艱難，特別是當初若沒有川普批准，很難進行直接滲透北韓與竊聽國家領導人的行動，因此推測金正恩對川普可能產生強烈「背叛感」。紐時亦指川普批准這項行動，但川普對此表示「不知道」、「一無所知」與「第一次聽說」。

不過，也有人認為，北韓在事件發生後迅速察覺美方滲透的嚴重性並展開清查，而金正恩出席中國大陸九三閱兵式，與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁並肩而立，展現「強國外交」戰略。因此，儘管2019年美方滲透行動失敗消息曝光，對金正恩重新啟動美朝會談的整體策略影響恐怕有限。

