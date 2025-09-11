墨西哥市瓦斯槽車爆炸 增至3死67傷

墨西哥首都墨西哥市（Mexico City）市政官員表示，一輛瓦斯槽車今天在市區爆炸，現已增至3人喪命、67人受傷，並引發大範圍損害。

綜合法新社與路透社報導，墨西哥市長布魯加達（Clara Brugada）表示，這輛車在墨西哥市東部人口稠密的伊薩巴拉巴區（Iztapalapa）一座橋上爆炸，導致19人二度和三度燒傷。

布魯加達隨後表示已有3人喪命，另有67名傷者正在地區醫院接受救治，其中包括數名孩童。

電視和社群網絡上流傳的畫面顯示強力爆炸的瞬間，畫面可見民眾身上有看似嚴重的燒燙傷，另有數輛汽車在爆炸中受損，爆炸原因目前尚不清楚。

布魯加達在社群平台X上表示：「我們將持續為這起事故的受害者提供醫療支援。」

墨西哥市消防部門後來表示，翻覆的槽罐拖車內部及周邊的火勢已完全撲滅。這輛槽車當時正載運4萬9500公升的液化石油氣。