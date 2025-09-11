快訊

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

台股上漲23點收25,215點 台積電收1,240元上漲15元創歷史新高

查理柯克槍擊案：槍手未落網，美國政治暴力的無解輪迴？

青年運動稱遭空襲35死逾百傷 以攔截葉門發射飛彈

中央社／ 耶路撒冷11日綜合外電報導
圖為之前葉門叛軍青年運動的支持者，在抗議活動中撕毀美國與以色列的國旗。（歐新社）
圖為之前葉門叛軍青年運動的支持者，在抗議活動中撕毀美國與以色列的國旗。（歐新社）

以色列軍方對葉門青年運動（Huthi）叛軍發動攻擊後指出，他們攔截了一枚從葉門發射來的飛彈。

綜合法新社和美聯社報導，以色列軍方在即時通訊應用程式Telegram上表示：「在數個地區警報聲響起後不久，以色列空軍攔截了一枚從葉門發射來的飛彈。」

目前沒有任何組織立即宣稱對這次攻擊負責。

自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）於2023年10月對以色列發動攻擊並引爆加薩戰爭以來，有伊朗撐腰的青年運動不斷向以色列發射飛彈和無人機攻擊。

以色列則對青年運動控制的港口和葉門首都沙那（Sanaa.）的機場發動多次報復性空襲。

青年運動表示，以色列昨天對他們掌控的地區發動空襲，導致35人死亡、130多人受傷。

這起襲擊數天前，青年運動政府總理及半數內閣成員在一次重大攻擊中喪生。

青年 運動 以色列

延伸閱讀

未事先告知突襲行動　川普與尼坦雅胡通話表達不滿

以色列空襲卡達遭西方多國譴責 加拿大：將評估兩國關係

以色列空襲卡達獵殺哈瑪斯高層創先例 爭議、各國反應一次看

以色列為打擊哈瑪斯空襲卡達 陸外交部譴責：擔憂地區局勢緊張升級

相關新聞

查理柯克槍擊案：槍手未落網，美國政治暴力的無解輪迴？

美國著名的保守派意見領袖——查理．柯克（Charlie Kirk）——於9月10日在猶他州的猶他谷大學（UVU）校園巡迴演講時突然遭到槍擊，不幸當場身亡。截至美國當地時間10日晚上，犯案的槍手仍未落網，目前都沒有任何關於槍手身份與作案動機的線索。年僅31歲的柯克，是全美知名的MAGA陣營網紅，素以犀利的辯論聞名，被保守派與川普支持者們奉為「碾壓左派、打倒覺醒」的明星；柯克創辦倡議組織「美國轉折點」（Turning Point USA），也經營多個 Podcast、TikTok等社群平台，每一個平台都有超過上百萬的粉絲群眾，影響力極為廣泛，也是川普重要的盟友之一。

墨西哥市瓦斯槽車爆炸 增至3死67傷

墨西哥首都墨西哥市（Mexico City）市政官員表示，一輛瓦斯槽車今天在市區爆炸，現已增至3人喪命、67人受傷，並引...

青年運動稱遭空襲35死逾百傷 以攔截葉門發射飛彈

以色列軍方對葉門青年運動（Huthi）叛軍發動攻擊後指出，他們攔截了一枚從葉門發射來的飛彈

南韓國情院：金正恩攜女兒訪中 奠定繼承人基礎

北韓領導人金正恩日前帶著女兒金朱愛訪中，金朱愛雖未出席公開活動，但南韓國情院分析，金朱愛這次隨行充分累積了身為有力繼承人...

尼泊爾Z世代示威 反腐前女大法官將組臨時政府

尼泊爾關閉社群媒體，成為「Z世代示威」導火線，數以千計的年輕人發動激烈抗爭，走上街頭表達對政府貪腐的不滿。總理奧利（KP...

駐日美軍性侵沖繩少女 二審判5年維持一審判決

一名美軍2023年在日本沖繩縣誘拐並性侵一名少女，被依「猥褻目的誘拐」與「不同意性交」罪嫌問罪。福岡高等法院10日認定被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。