青年運動稱遭空襲35死逾百傷 以攔截葉門發射飛彈
以色列軍方對葉門青年運動（Huthi）叛軍發動攻擊後指出，他們攔截了一枚從葉門發射來的飛彈。
綜合法新社和美聯社報導，以色列軍方在即時通訊應用程式Telegram上表示：「在數個地區警報聲響起後不久，以色列空軍攔截了一枚從葉門發射來的飛彈。」
目前沒有任何組織立即宣稱對這次攻擊負責。
自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）於2023年10月對以色列發動攻擊並引爆加薩戰爭以來，有伊朗撐腰的青年運動不斷向以色列發射飛彈和無人機攻擊。
以色列則對青年運動控制的港口和葉門首都沙那（Sanaa.）的機場發動多次報復性空襲。
青年運動表示，以色列昨天對他們掌控的地區發動空襲，導致35人死亡、130多人受傷。
這起襲擊數天前，青年運動政府總理及半數內閣成員在一次重大攻擊中喪生。
