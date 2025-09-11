南韓國情院：金正恩攜女兒訪中 奠定繼承人基礎

快訊

中央社／ 首爾11日專電
金正恩（左）頻頻帶女兒（右）亮相，被解讀為預作接班安排。（美聯社）
北韓領導人金正恩日前帶著女兒金朱愛訪中，金朱愛雖未出席公開活動，但南韓國情院分析，金朱愛這次隨行充分累積了身為有力繼承人的經驗。

金正恩日前訪問中國，出席九三閱兵，與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）同台亮相，展現朝中俄聯盟，金正恩的女兒金朱愛也被發現搭乘專列同行。

據國會議員轉述，南韓國情院今天在國會情報委員會非公開會議中分析，金朱愛訪中期間都待在北韓大使館，並未外出，返回北韓時也提前搭乘專列，看起來是為避免曝光此次行程，但她這次陪同金正恩訪中，仍充分累積身為有力繼承人的「革命敘事」。

國情院指出，金朱愛這次隨行就是為確立對她繼承人身分的認知。對於金正恩是否還有其他子女，但是身有障礙或是正在留學的懷疑，國情院認為可能性不大，指出北韓很難隱藏金正恩孩子出國留學的蹤跡。

對於金正恩的健康狀況，國情院分析，金正恩雖然因過度肥胖，容易出汗或在爬樓梯時氣息不穩，但心跳、血壓數值都在正常範圍，看起來沒有特別異常狀況。

國情院也表示，發現北韓當局刻意避免金正恩父女的生物情報外洩，兩人住在大使館期間，都是使用專機運送物資及廢棄物。

至於金正恩首次出席多邊外交場合的表現，國情院認為金正恩看起來有些緊張及不熟練，包括在閱兵式上走在習近平前面，在會談時模仿普丁的動作等，都展現出他的不熟悉。

不過，就這次出訪成果，金正恩看起來相當滿意。國情院指出，金正恩透過這次訪中展現朝中俄的聯盟關係，以及自己作為「正常國家領導人」的樣貌，北韓可能藉這次成果採取更積極活動，繼與俄羅斯之後，改善與中國關係，強化朝中俄合作。

