快訊

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

台股上漲23點收25,215點 台積電收1,240元上漲15元創歷史新高

查理柯克槍擊案：槍手未落網，美國政治暴力的無解輪迴？

尼泊爾Z世代示威 反腐前女大法官將組臨時政府

中央社／ 新德里11日專電
尼泊爾8日發生暴動，軍方10日出動，在首都加德滿都街頭巡邏，試圖恢復秩序。（路透）
尼泊爾8日發生暴動，軍方10日出動，在首都加德滿都街頭巡邏，試圖恢復秩序。（路透）

尼泊爾關閉社群媒體，成為「Z世代示威」導火線，數以千計的年輕人發動激烈抗爭，走上街頭表達對政府貪腐的不滿。總理奧利（KP Sharma Oli）被迫下台後，任內對貪腐採零容忍的前首席女性大法官卡爾基（SushilaKarki）將領導臨時政府。

尼泊爾政府以有心人士創假帳號，在社群媒體散布假新聞、仇恨言論，甚至讓社群平台成為詐欺或其他犯罪的溫床，於是要求臉書（Facebook）、Instagram、WhatsApp、YouTube和X等社群媒體，必需依照規定註冊。

在社群平台未於限期內完成註冊的情況下，尼泊爾政府上週指示主管機關尼泊爾電信管理局（NepalTelecommunications Authority），將那些沒有完成註冊的社群媒體關閉，此舉引發社會大眾不滿。

關閉社群媒體是尼泊爾年輕人上街示威的導火線，但真正使民眾感到積怨已久的，是奧利政府打擊貪腐的承諾並未兌現，尼泊爾長期存在的經濟問題也沒有獲得改善。

儘管在示威全面爆發後，尼泊爾政府讓被禁的社群媒體重新開放，但民眾壓抑已久的怒火已經難以撲滅，抗議群眾甚至焚燒國會大樓洩憤，在事態越演越烈，且一發不可收拾的情況下，奧利才宣布請辭。

今日印度（India Today）報導，示威的Z世代屬意由前首席大法官卡爾基、加德滿都「饒舌歌手市長」夏哈（Balendra Shah）、前尼泊爾電力局局長吉辛（Kulman Ghising）中的一人，來領導尼泊爾臨時政府，最終由卡爾基在投票後出線，擔任臨時總理。

卡爾基表示，她將組成一個臨時、短暫的政府，將會推動在6個月到1年內進行選舉，她說：「那些年輕人要求讓我（擔任臨時領導人），但我不會做太久，因為我是律師、法官，我不懂政治，臨時政府存在的時間不會超過6個月，最多就是1年。」

卡爾基說：「我們的目標是進行選舉，然後把執政權交給下一任領導人，這是我們的首要任務，且我們會努力做好一切，確保選舉公平、公正，不論是老一代的領袖、年輕一代的有志者，任何人都可以參選。」

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，卡爾基是尼泊爾史上第一位女性首席大法官，她在任內最令人讚許的，就是對貪腐採取零容忍政策，但2017年的執政黨議員，以她的裁決有偏見，於是對她進行彈劾，導致她被免職。（編輯：陳承功）140911

大法官 尼泊爾 社群媒體

延伸閱讀

「我們需要你」尼泊爾封鎖社群釀暴動 加德滿都饒舌歌手市長成新希望

反對壓迫網路社群，拒絕腐敗的權貴子女：尼泊爾抗爭逼使總理下台

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

尼泊爾解除社群媒體禁令 總理下令調查致命抗議

相關新聞

查理柯克槍擊案：槍手未落網，美國政治暴力的無解輪迴？

美國著名的保守派意見領袖——查理．柯克（Charlie Kirk）——於9月10日在猶他州的猶他谷大學（UVU）校園巡迴演講時突然遭到槍擊，不幸當場身亡。截至美國當地時間10日晚上，犯案的槍手仍未落網，目前都沒有任何關於槍手身份與作案動機的線索。年僅31歲的柯克，是全美知名的MAGA陣營網紅，素以犀利的辯論聞名，被保守派與川普支持者們奉為「碾壓左派、打倒覺醒」的明星；柯克創辦倡議組織「美國轉折點」（Turning Point USA），也經營多個 Podcast、TikTok等社群平台，每一個平台都有超過上百萬的粉絲群眾，影響力極為廣泛，也是川普重要的盟友之一。

墨西哥市瓦斯槽車爆炸 增至3死67傷

墨西哥首都墨西哥市（Mexico City）市政官員表示，一輛瓦斯槽車今天在市區爆炸，現已增至3人喪命、67人受傷，並引...

青年運動稱遭空襲35死逾百傷 以攔截葉門發射飛彈

以色列軍方對葉門青年運動（Huthi）叛軍發動攻擊後指出，他們攔截了一枚從葉門發射來的飛彈

南韓國情院：金正恩攜女兒訪中 奠定繼承人基礎

北韓領導人金正恩日前帶著女兒金朱愛訪中，金朱愛雖未出席公開活動，但南韓國情院分析，金朱愛這次隨行充分累積了身為有力繼承人...

尼泊爾Z世代示威 反腐前女大法官將組臨時政府

尼泊爾關閉社群媒體，成為「Z世代示威」導火線，數以千計的年輕人發動激烈抗爭，走上街頭表達對政府貪腐的不滿。總理奧利（KP...

駐日美軍性侵沖繩少女 二審判5年維持一審判決

一名美軍2023年在日本沖繩縣誘拐並性侵一名少女，被依「猥褻目的誘拐」與「不同意性交」罪嫌問罪。福岡高等法院10日認定被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。