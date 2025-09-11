尼泊爾Z世代示威 反腐前女大法官將組臨時政府

尼泊爾關閉社群媒體，成為「Z世代示威」導火線，數以千計的年輕人發動激烈抗爭，走上街頭表達對政府貪腐的不滿。總理奧利（KP Sharma Oli）被迫下台後，任內對貪腐採零容忍的前首席女性大法官卡爾基（SushilaKarki）將領導臨時政府。

尼泊爾政府以有心人士創假帳號，在社群媒體散布假新聞、仇恨言論，甚至讓社群平台成為詐欺或其他犯罪的溫床，於是要求臉書（Facebook）、Instagram、WhatsApp、YouTube和X等社群媒體，必需依照規定註冊。

在社群平台未於限期內完成註冊的情況下，尼泊爾政府上週指示主管機關尼泊爾電信管理局（NepalTelecommunications Authority），將那些沒有完成註冊的社群媒體關閉，此舉引發社會大眾不滿。

關閉社群媒體是尼泊爾年輕人上街示威的導火線，但真正使民眾感到積怨已久的，是奧利政府打擊貪腐的承諾並未兌現，尼泊爾長期存在的經濟問題也沒有獲得改善。

儘管在示威全面爆發後，尼泊爾政府讓被禁的社群媒體重新開放，但民眾壓抑已久的怒火已經難以撲滅，抗議群眾甚至焚燒國會大樓洩憤，在事態越演越烈，且一發不可收拾的情況下，奧利才宣布請辭。

今日印度（India Today）報導，示威的Z世代屬意由前首席大法官卡爾基、加德滿都「饒舌歌手市長」夏哈（Balendra Shah）、前尼泊爾電力局局長吉辛（Kulman Ghising）中的一人，來領導尼泊爾臨時政府，最終由卡爾基在投票後出線，擔任臨時總理。

卡爾基表示，她將組成一個臨時、短暫的政府，將會推動在6個月到1年內進行選舉，她說：「那些年輕人要求讓我（擔任臨時領導人），但我不會做太久，因為我是律師、法官，我不懂政治，臨時政府存在的時間不會超過6個月，最多就是1年。」

卡爾基說：「我們的目標是進行選舉，然後把執政權交給下一任領導人，這是我們的首要任務，且我們會努力做好一切，確保選舉公平、公正，不論是老一代的領袖、年輕一代的有志者，任何人都可以參選。」

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，卡爾基是尼泊爾史上第一位女性首席大法官，她在任內最令人讚許的，就是對貪腐採取零容忍政策，但2017年的執政黨議員，以她的裁決有偏見，於是對她進行彈劾，導致她被免職。（編輯：陳承功）140911