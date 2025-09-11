未事先告知突襲行動　川普與尼坦雅胡通話表達不滿

快訊

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
圖為以色列總理內唐亞胡(左)之前與川普(右)見面握手。(路透)
美國高級官員表示，總統川普今天與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）通話時語氣激動，對以色列向卡達的哈瑪斯代表發動突襲讓美方措手不及，表達強烈的不滿。

「華爾街日報」（WSJ）報導，川普告訴尼坦雅胡，決定在卡達首都杜哈鎖定巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）政治領袖的行動並不明智。官員表示，他對於攻擊發生時，是從美軍而非以色列方面得知消息感到憤怒，並且不滿該攻擊涉及另一個正在協助調解結束加薩戰爭的美國盟友領土。

尼坦雅胡回應說，他當時只有短暫的時間來發動空襲，因此把握住了這個機會。

根據官員說法，第2次通話氣氛友好，川普詢問尼坦雅胡攻擊是否成功，尼坦雅胡則表示他不清楚。數小時後，哈瑪斯宣稱以色列欲打擊的目標皆生還，但有6名低階成員身亡。

一名美國政府高級官員表示，作為以色列堅定支持者的川普，對尼坦雅胡的不滿日益加深，因尼坦雅胡持續在未徵詢美方意見下採取激進行動，將川普逼入困境，也與川普的中東政策目標相衝突。

官員表示，在加薩問題方面，川普支持停火及釋放哈瑪斯所挾持的人質。但他同時也強調支持尼坦雅胡旨在擊敗哈瑪斯的軍事行動，包括對加薩市發動的新一輪攻勢。

以色列政府拒絕置評。

以色列的空襲導致哈瑪斯中止停火談判。對川普來說更糟的是，此舉激怒了卡達領導人，他們正是在美國主導的和平談判中，居中協調哈瑪斯與以色列的關鍵角色。

