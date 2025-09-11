快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

駐日美軍性侵沖繩少女 二審判5年維持一審判決

中央社／ 那霸11日綜合外電報導
受害女性示意圖。圖／AI生成
受害女性示意圖。圖／AI生成

一名美軍2023年在日本沖繩縣誘拐並性侵一名少女，被依「猥褻目的誘拐」與「不同意性交」罪嫌問罪。福岡高等法院10日認定被告有罪，並維持一審判處5年有期徒刑的決定。

琉球朝日放送與「讀賣新聞」報導，此案被告為美國空軍士兵華盛頓（Brennon Washington）。他目前26歲，是沖繩美軍嘉手納基地的空軍士兵。

根據起訴書，被告2023年12月24日在沖繩本島中部的公園與一名少女攀談，隨後載著這名少女到基地外的家中，並在知道對方未滿16歲狀況下觸摸對方下半身等，因此被那霸地方檢察廳依「猥褻目的誘拐」與「不同意性交」罪嫌起訴。

那霸地方法院一審認定被告以猥褻為目的誘拐未成年少女，犯罪情節重大，判處5年有期徒刑，且不得緩刑。被告則主張無罪，且不服判決，提出上訴。

福岡高等法院那霸分院昨天開庭，審判長三浦隆志認定一審判決中「受害少女的證詞內容自然且合理，與客觀證據相符，可予信賴」的部分表示，「無法認定為不合理」，並認為被告上訴理由不足，因此支持原判，駁回上訴。

共同社報導，這起案件不僅引發沖繩縣新一波的反美軍基地情緒，也因為當地警方和日本中央未立即通報沖繩縣政府此案，而引發爭議。

此案被告2024年3月被起訴，但沖繩縣府同年6月才獲報此事，而且是當地媒體報導才曝光。這也促使日本中央重新檢討與地方政府共享資訊的流程。

沖繩 日本 猥褻

延伸閱讀

涉館長槍擊案竹聯成員一審無罪 黃國昌：賴清德掃黑淪笑話

戰敗就色色！Steam紳士《異世界鬼譚 墮於快樂的少女澪月》繁中無碼版將推出

江祖平「不喜歡性生活」卻遭性侵！私密片疑被藏雲端「崩潰憂外流」

想玩3P 對國中小女友霸王硬上弓 2男被判7年重刑

相關新聞

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

印尼觀光勝地峇里島近日連續兩天遭遇暴雨侵襲，短短48小時累積雨量超過385毫米，多地積水達2至3公尺，不僅造成嚴重水災，也導致交通全面癱瘓。峇里島首府登巴薩（Denpasar）一帶災情最為嚴重，主幹道路中斷，多處飯店斷水斷電，當地旅遊行程紛紛被迫取消。許多在峇里島旅遊的台灣人，也碰上淹水災情，紛紛哀號，甚至很多人因此趕不上飛機。

政治暴力不代表美國？源於「自家人」的武裝手段浪漫化

每次發生政治暴力事件，美國政治人物常見的回應是「這不代表我們」、「我們總是以民主的方式解決問題」。但真的嗎？政治暴力真的不代表美國嗎？明明不是外敵，而是本國公民面對國內政治衝突，卻選用暴力方式解決問題，這真的是美國政治史上的異例嗎？答案恐怕是否定的，而就在此篇文章交稿之際，美國才發生一輛汽車闖進拉斯維加斯川普飯店、引爆炸藥的案件。

駐日美軍性侵沖繩少女 二審判5年維持一審判決

一名美軍2023年在日本沖繩縣誘拐並性侵一名少女，被依「猥褻目的誘拐」與「不同意性交」罪嫌問罪。福岡高等法院10日認定被...

未事先告知突襲行動　川普與尼坦雅胡通話表達不滿

美國高級官員表示，總統川普今天與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）通話時語氣激動，對以色列向卡達的...

自民黨新總裁要與川普合得來 高市或小泉誰更具優勢？

日本在國防和經濟上都依賴美國，對美關係至關重要，而美國總統川普又是好惡分明的人，日本自民黨國會議員和黨員在選新總裁時，可能會考慮哪一位參選人能與川普合得來。目前呼聲最高的兩位人選高市早苗和小泉進次郎在這方面各有什麼優勢？誰更能討川普歡心？ 日本媒體報導，高市早苗已決定參選，而根據共同社的民調，高市的支持率最高，達到26.7％，小泉進次郎以19.4％居次，小泉尚未表態是否參選。

魯比歐與王毅通話 強調保持開放且建設性溝通的重要性

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，美國國務卿魯比歐與中國大陸外交部長王毅延續兩人在馬來西亞會晤的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。