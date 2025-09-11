駐日美軍性侵沖繩少女 二審判5年維持一審判決
一名美軍2023年在日本沖繩縣誘拐並性侵一名少女，被依「猥褻目的誘拐」與「不同意性交」罪嫌問罪。福岡高等法院10日認定被告有罪，並維持一審判處5年有期徒刑的決定。
琉球朝日放送與「讀賣新聞」報導，此案被告為美國空軍士兵華盛頓（Brennon Washington）。他目前26歲，是沖繩美軍嘉手納基地的空軍士兵。
根據起訴書，被告2023年12月24日在沖繩本島中部的公園與一名少女攀談，隨後載著這名少女到基地外的家中，並在知道對方未滿16歲狀況下觸摸對方下半身等，因此被那霸地方檢察廳依「猥褻目的誘拐」與「不同意性交」罪嫌起訴。
那霸地方法院一審認定被告以猥褻為目的誘拐未成年少女，犯罪情節重大，判處5年有期徒刑，且不得緩刑。被告則主張無罪，且不服判決，提出上訴。
福岡高等法院那霸分院昨天開庭，審判長三浦隆志認定一審判決中「受害少女的證詞內容自然且合理，與客觀證據相符，可予信賴」的部分表示，「無法認定為不合理」，並認為被告上訴理由不足，因此支持原判，駁回上訴。
共同社報導，這起案件不僅引發沖繩縣新一波的反美軍基地情緒，也因為當地警方和日本中央未立即通報沖繩縣政府此案，而引發爭議。
此案被告2024年3月被起訴，但沖繩縣府同年6月才獲報此事，而且是當地媒體報導才曝光。這也促使日本中央重新檢討與地方政府共享資訊的流程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言