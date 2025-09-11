峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

印尼觀光勝地峇里島近日連續兩天遭遇暴雨侵襲，短短48小時累積雨量超過385毫米，多地積水達2至3公尺，不僅造成嚴重水災，也導致交通全面癱瘓。峇里島首府登巴薩（Denpasar）一帶災情最為嚴重，主幹道路中斷，多處飯店斷水斷電，當地旅遊行程紛紛被迫取消。許多在峇里島旅遊的台灣人，也碰上淹水災情，紛紛哀號，甚至很多人因此趕不上飛機。

印尼國家災害應變機構指出，截至目前已確認有至少9人死亡、2人失聯，約600人受到影響。部分受災民眾因住宅泡水，被迫撤離至清真寺與學校等臨時安置點。其中登巴薩地區就有5人罹難，其他如吉姆巴納縣、吉安雅縣與巴東縣也有4人喪生。官方表示，搜救人員仍在進行後續搜救與清理工作。

印尼觀光勝地峇里島近日連續兩天遭遇暴雨侵襲，造成嚴重水災。 新華社

峇里島國際機場周邊道路也受到波及。據當地搜救單位指出，登巴薩有2棟建築因洪水倒塌，機場聯外道路僅剩大型卡車可通行。交通受阻情況下，許多準備返國的旅客被困在半路，有人甚至在距離起飛時間僅剩數十分鐘時，仍被困在淹水道路上動彈不得。

台灣旅客也深受此次水災影響，有人分享自己搭乘15:40的班機，卻早上11點就從飯店出發，結果到下午3點還在路上塞車，最後無奈錯過航班。

也有旅客搭上由峇里島起飛的CI772班機，並且拍下空蕩的機艙畫面，也代表可能有不少人原本沒把握能順利趕上飛機。許多同班機的苦主也現身回應，「我們5個人就是其中沒趕上飛機」、「這是我今天在脆看到第三篇的CI772」，原PO也表示「地勤告訴我，應該有30多個人沒上飛機，商務艙我看到就有整排的客人沒有趕上飛機」。

儘管情況嚴峻，部分遊客仍以幽默態度面對。有人在Threads分享與伴侶因豪雨改走「水上汽車」行程，邊笑邊穿著防水衣換飯店，直呼還好當天不是趕飛機，否則真會哭笑不得。