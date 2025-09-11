墨西哥市瓦斯槽車爆炸近60傷 波及無軌電車站

快訊

中央社／ 墨西哥市10日綜合外電報導
墨西哥首都墨西哥市（Mexico City）市政官員表示，一輛瓦斯槽車今天在市區爆炸，造成近60人受傷，其中19人傷勢嚴重，並引發大範圍的損害。

法新社報導，民防官員鄂蘇亞（Myriam Urzua）表示，這輛車在首都東部人口稠密的伊薩巴拉巴區（Iztapalapa）一座橋上爆炸，導致19人二度和三度燒傷，目前未傳出有人喪生。

電視和社群網絡上流傳的畫面顯示強力爆炸的瞬間。

畫面可見民眾身上有看似嚴重的燒燙傷，而災區附近其他人則逃離迅速蔓延的火勢，火勢後來被消防人員控制住。

另有數輛汽車在爆炸中受損，爆炸原因尚不清楚。

影像顯示，這輛載有4萬9500公升瓦斯的運輸車熊熊燃燒，翻覆在路面。

大火產生的濃煙飄散至附近一座無軌電車站，無軌電車是這座擁有920萬居民的城市主要交通方式之一。

墨西哥過去時常傳出與燃料運輸車及碳氫化合物基礎設施有關的災難。

最嚴重的一次發生於2019年1月，中部希達哥州（Hidalgo）特拉威立潘鎮（Tlahuelilpan）一處管線遭人竊油引發火災並爆炸，造成137人喪命。

