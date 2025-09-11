馬克宏任命新總理擋不了民怨 多地掀反政府示威

法國總統馬克宏昨天任命新總理勒克努，仍無法平息民怨。多地群眾今天響應反政府示威活動，怒火直指預算縮減和社會不公，當局動員8萬名警察與憲兵維安。

這場名為「攔阻一切」（Bloquons Tout）的示威行動在社群媒體串聯而成，吸引許多年輕人響應，隨著民眾對通貨膨脹、預算緊縮和政府與人民觀感脫節的反感加深，規模逐漸擴大，並獲得部分左派組織支持。

法國內政部估計全國有17萬5000人參與示威，共473人被逮捕；法國總工會（CGT）則估計有25萬人走上街頭。示威群眾的訴求包括社會正義、停止推動政府現有預算案等。

在巴黎，大批抗議群眾下午聚集在夏特雷（Châtelet）和雷阿勒（Les Halles）商圈，附近的地鐵站在警方要求下暫時關閉，許多周邊商家也暫停營業。

抗議群眾一邊舉著「馬克宏（Emmanuel Macron）辭職」、「人民站起來」、「課富人稅」等標語，一邊呼口號，還有人焚燒垃圾桶和引燃一棟建築物，火勢很快被撲滅，但留下一片焦黑的痕跡。警方則採用盾牌戰術、施放催淚彈驅散人潮。

不到30歲、在公立博物館工作的赫克特（Hector）自製一面寫有「全面封鎖」（Tout Bloquer）的海盜旗參與示威。

他接受中央社訪問時說，他不滿衛生、教育等重要部會的預算被刪減，資金被挪用到安全和軍警業務，而醫院人手不足，社會保險撥給身障人士的補助愈來愈少，教育預算也縮水，班級過於擁擠，教師薪水太低，導致學生沒辦法好好讀書。

赫克特說：「我們想要維護自己的權益，我們在20世紀初曾成功爭取到有薪假和各種社會權利，如今卻要失去這一切，我們想減緩這種趨勢。」

25歲的艾梅莉絲（Amélys）受訪時自述反對政府和資本主義，也討厭馬克宏。她說，馬克宏任命勒克努（Sebastien Lecornu）為新任總理，「根本於事無補，只是換一個人延續相同的政策。」

法國前任總理白胡（François Bayrou）先前提出預算案，希望撙節440億歐元以減少赤字，並取消兩個國定假日，引發反對派和民眾不滿，白胡於是提出國會信任投票，結果未能挺過，昨天向馬克宏請辭。