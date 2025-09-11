華府智庫籲美強化反無人機戰力　否則恐在台海戰爭落敗

俄烏戰爭爆發後，無人機在戰場的運用備受關注。華府智庫一份報告指出，美國將北京視為首要戰略威脅，解放軍迅速推進無人機能力，美國若缺乏強化反無人機戰力，其分散作戰戰略恐遭中國大規模無人機攻擊壓制，並在台海戰爭落敗。

新美國安全中心（CNAS）今天發布「反制蜂群 在無人機時代保護聯合部隊」（Countering the SwarmProtecting the Joint Force in the Drone Age）報告，呼籲五角大廈強化反無人機能力。報告由CNAS國防計畫主任兼資深研究員佩蒂姜（Stacie Pettyjohn）等人撰寫。

報告概要指出，廉價無人機的擴散對精準火力帶來巨大改變，在未來任何一場衝突中，無人機都可能成為美軍無法避免的威脅。

報告寫道，美國國防部近10年來，已投入建構傳統與新興反無人機能力，但這些努力因規模不足、缺乏急迫性而受阻。雖然五角大廈在採購建立反無人機能力方面有所不足，不過美國在中東地區的反無人機行動仍受到關注。

美國將中國視為首要戰略威脅，報告指出，中國解放軍正迅速透過開發更高自主性的系統並規模化採購來推進無人機能力，美國若缺乏反無人機能力的強化，其分散作戰戰略有可能被中國大規模無人機攻擊壓制，「美國可能在台海戰爭中落敗」。

報告呼籲五角大廈迅速採取行動，若防禦不足，就算是最先進的系統與戰術，在壓倒性的無人機攻擊面前也沒有意義。

報告建議，美國國防部應優先發展反無人機的防禦力，且將能力延伸至防空單位以外，每個單位都須具備對抗小型無人機系統（UAS）的自我防衛能力；擴大聯合部隊的反無人機訓練；改善反無人機原型測試的嚴謹度。

面對當前無人機的威脅，報告同時呼籲五角大廈強化機動部隊的反無人機能力與戰術，以及大規模採購短程動能的攔截器。

為了應對未來無人機威脅，報告也建議美國國防部投資人工智慧（AI）輔助的感測器處理及AI指揮控制，以加速反無人機殺傷鏈。

新美國安全中心由美國前副國務卿康貝爾（KurtCampbell）及前國防部次長佛洛諾伊（MichèleFlournoy）於2007年成立。