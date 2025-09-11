闊別20個月 英國哈利王子與父王查爾斯三世喝下午茶

英國哈利王子（Prince Harry）今天與父王查爾斯三世（King CharlesIII）共進下午茶，這是父子兩人20個月來第一次見面，或許也會是彌補裂痕的第一步。

哈利上一次見到父親是在2024年2月，當時查爾斯三世剛宣布罹患癌症並展開治療。

白金漢宮證實，76歲的查爾斯今天在倫敦的克萊倫斯宮（Clarence House）和兒子共進下午茶。

40歲的哈利8日飛抵英國，預定出席一系列活動。

哈利與美國妻子梅根2020年搬到美國加州定居後，屢次在採訪、紀錄片及哈利的自傳中，對英國王室及其制度提出嚴厲批評，更有不少是針對父親查爾斯以及胞兄、王位繼承人威廉王子的尖銳評論，他與家人的關係也因此徹底決裂。