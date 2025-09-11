快訊

柯文哲的政治豪賭？ 游盈隆曝北檢抗告成功率：也許不在乎是否再被關

PPI意外下降+甲骨文大漲 史指、那指續創歷史新高

闊別20個月 英國哈利王子與父王查爾斯三世喝下午茶

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導
英國哈利王子（Prince Harry）。美聯社
英國哈利王子（Prince Harry）。美聯社

英國哈利王子（Prince Harry）今天與父王查爾斯三世（King CharlesIII）共進下午茶，這是父子兩人20個月來第一次見面，或許也會是彌補裂痕的第一步。

哈利上一次見到父親是在2024年2月，當時查爾斯三世剛宣布罹患癌症並展開治療。

白金漢宮證實，76歲的查爾斯今天在倫敦的克萊倫斯宮（Clarence House）和兒子共進下午茶。

40歲的哈利8日飛抵英國，預定出席一系列活動。

哈利與美國妻子梅根2020年搬到美國加州定居後，屢次在採訪、紀錄片及哈利的自傳中，對英國王室及其制度提出嚴厲批評，更有不少是針對父親查爾斯以及胞兄、王位繼承人威廉王子的尖銳評論，他與家人的關係也因此徹底決裂。

美國 英國 查爾斯三世

延伸閱讀

時隔7年首度舉行經貿會談 英商貿大臣訪中修復關係

川普親家惹外交風波！為1事干預法國內政 遭法外交部召見

哈利和梅根續與Netflix合作 新約價值不若從前

《莎樂美》挑戰改編經典歌劇 直面童年創傷與性別壓迫

相關新聞

日媒：川普對中政策轉為「交易取向」 不批評大陸威權體制

「日經亞洲」九日報導，華府的對中政策自川普上任後已悄悄轉向，從過去的對抗轉移到川普的交易取向，與第一任不同。

2019年後首度 美跨黨派眾議員將訪中國「開啟對話」

美國國家廣播公司九日報導，聯邦眾議院軍事委員會民主黨首席議員史密斯本月將率領軍委會兩黨議員訪問中國大陸。史密斯說，此行是試圖開啟美中對話的一環，這很重要。至於訪團是否會晤中國國家主席習近平，他說正在洽詢，還不清楚。

前總理夫人遭縱火身亡 尼泊爾軍方出動

尼泊爾抗議民眾九日縱火焚燒國會和總理官邸，迫使總理奧利下台。軍方十日出動，在首都加德滿都街頭巡邏，試圖恢復秩序。這波動亂...

闊別20個月 英國哈利王子與父王查爾斯三世喝下午茶

英國哈利王子（Prince Harry）今天與父王查爾斯三世（King CharlesIII）共進下午茶，這是父子兩人2...

美眾議員團將訪中…學者：民主黨找美中護欄 不怕被指親中

暌違六年，美國聯邦眾議院軍事委員會的民主黨籍首席議員史密斯正籌組跨黨派議員，有意訪問中國大陸。學者認為，這是民主黨議員在展現有別於美國總統川普的對中做法，對台灣反而是好事。

以色列突空襲卡達 川普宣稱不知情

以色列九日知會美國要回應耶路撒冷巴士站攻擊事件後，隨即首度對卡達首都杜哈發動空襲，獵殺巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」高層，造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。