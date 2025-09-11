以色列空襲卡達遭西方多國譴責 加拿大：將評估兩國關係

中央社／ 渥太華10日綜合外電報導

以色列昨天向卡達首都杜哈發動空襲鎖定哈瑪斯（Hamas）領導層，遭到英國、法國和德國等西方國家及歐盟譴責。加拿大今天表示，將評估與以色列的關係。

路透社報導，加拿大外交部長安南德（AnitaAnand）在執政黨自由黨（Liberal Party）會議場邊接受記者訪問。

安南德告訴記者「我們正評估與以色列的關係」，並重申加拿大認為以色列的攻擊不可接受，尤其因為卡達正試圖推動中東和平。

記者還問及，加拿大是否考慮對以色列實施任何形式的制裁，安南德回應說：「我們將持續評估下一步行動。」

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）今天宣布將採取新措施，以協助烏克蘭抵禦俄羅斯全面入侵，並呼籲以加薩戰爭為由，對以色列實施貿易限制與制裁。

針對以色列的攻擊，英國首相施凱爾（KeirStarmer）表示，這次攻擊侵犯卡達主權，並可能導致區域局勢「進一步升級」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則強調，無論以色列的原因為何，這樣的行為都是「令人無法接受的」。

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）在聲明中表示：「以色列對杜哈的攻擊不僅侵犯了卡達領土主權，也危及我們所有確保人質獲釋的努力。這次的攻擊是不可接受的。」

