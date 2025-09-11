美眾議員團將訪中…學者：民主黨不怕被指親中 展現不同川普作為

暌違六年，美國聯邦眾議院軍事委員會的民主黨籍首席議員史密斯正籌組跨黨派議員，有意訪問中國大陸。學者認為，這是民主黨議員在展現有別於美國總統川普的對中做法，對台灣反而是好事。

政治大學國關中心兼任研究員嚴震生指出，民主黨不是執政黨，在國會也是少數，必須要有不同作為；此外，有了訪問的累積，當未來川普與習近平碰面，或改變對中政策時，這些議員們可有講話底氣，確保其聲音被聽到。

成功大學政治系教授王宏仁也傾向認為，這是一趟非行政部門授意的訪問，民主黨想凸顯美中競爭中，存在溝通、找護欄的路線。

王宏仁指出，訪問中國不代表示弱，民主黨不怕被說成親中，他們依然會表達美國立場。至於對台灣影響，他表示，美中衝突不利台灣，若能管控分歧，反而對台灣是好事，不會讓台灣成為被交易籌碼。