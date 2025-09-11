聽新聞
0:00 / 0:00

2019後首度 美跨黨派眾議員將訪中國「開啟對話」

聯合報／ 編譯梁采蘩高詣軒／綜合報導
美國聯邦眾議院軍事委員會民主黨首席議員史密斯，將率兩黨議員訪問中國。 (美聯社)
美國聯邦眾議院軍事委員會民主黨首席議員史密斯，將率兩黨議員訪問中國。 (美聯社)

美國國家廣播公司九日報導，聯邦眾議院軍事委員會民主黨首席議員史密斯本月將率領軍委會兩黨議員訪問中國大陸。史密斯說，此行是試圖開啟美中對話的一環，這很重要。至於訪團是否會晤中國國家主席習近平，他說正在洽詢，還不清楚。

這是二○一九年以來，美國眾議員首次以官方身分訪中。史密斯籌組的國會代表團另預定停留柬埔寨，但台灣不會列入行程，共和黨籍眾院軍委會主席羅傑斯不會同行。

史密斯九日證實此行，但婉拒透露隨行議員或確切訪期。眾院廿二日將因猶太「歲首節」休會一周。

史密斯強調，與中國對話不代表認同中國一切行為，美中都是大國強權，兩國對話應更頻繁，訪中時間點並無特殊意義，「我的重要訊息是，我們必須對話溝通。我深感擔憂的是，中國是一個崛起中的重要大國，而我們似乎愈來愈少與其對話。我們需要找到解決分歧的方法，拒絕溝通並非解決之道」。

史密斯是華盛頓州聯邦眾議員，曾任眾院軍委會主席。

二○二三年，美國參議院時任多數黨（民主黨）領袖舒默曾率跨黨參議員代表團訪中，會晤習近平並討論貿易、經濟合作、芬太尼等。眾議員上次訪中是二○一九年三月，分屬民主黨、共和黨的美中工作小組時任共同主席拉森和拉胡德率團赴北京，該訪問不像政府資助的正式國會代表團，是由非營利機構「美中關係全國委員會」贊助。

訪中 眾院 溝通 史密斯 民主黨 習近平 眾議院 眾議員 軍委會 美中關係

延伸閱讀

習近平會見葡萄牙總理 看重澳門發揮獨特橋樑作用

曾起訴川普 前特別檢察官史密斯遭調查是否違反「哈契法」

喬治亞州史密斯案：腦死孕婦成為胚胎容器，模糊法規如何剝奪生育自主權？

相關新聞

美中防長通話內容曝光 赫塞斯：美國堅決保護亞太利益

美國戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth）9日與中國大陸國防部長董軍通話，美國戰爭部指出，赫塞斯向中方表示，美國在亞...

首對實驗藥物下手！紐時曝川普擬管制源自中國藥品 恐顛覆美製藥業

紐約時報報導，美國川普政府正在商討對中國大陸藥品進行嚴格管制，並已對此草擬一份行政命令。倘若實施，恐顛覆美國藥品業，以及...

前總理夫人遭縱火身亡 尼泊爾軍方出動

尼泊爾抗議民眾九日縱火焚燒國會和總理官邸，迫使總理奧利下台。軍方十日出動，在首都加德滿都街頭巡邏，試圖恢復秩序。這波動亂...

專制聯盟還是權宜合作？ 中俄朝領袖同台背後的戰略算計

中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭和朝鮮最高領導人金正恩於9月3日在北京閱兵式上同台亮相，引發多國領導人擔憂，認為這可能預示著一場重要...

以色列空襲卡達獵殺哈瑪斯高層創先例 爭議、各國反應一次看

以色列昨天向卡達首都杜哈發動前所未有的空襲，鎖定「哈瑪斯」（Hamas）領導階層，這一行動可能對加薩停火談判及以色列人質...

以色列突空襲卡達 川普宣稱不知情

以色列九日知會美國要回應耶路撒冷巴士站攻擊事件後，隨即首度對卡達首都杜哈發動空襲，獵殺巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」高層，造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。