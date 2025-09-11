2019後首度 美跨黨派眾議員將訪中國「開啟對話」

美國國家廣播公司九日報導，聯邦眾議院軍事委員會民主黨首席議員史密斯本月將率領軍委會兩黨議員訪問中國大陸。史密斯說，此行是試圖開啟美中對話的一環，這很重要。至於訪團是否會晤中國國家主席習近平，他說正在洽詢，還不清楚。

這是二○一九年以來，美國眾議員首次以官方身分訪中。史密斯籌組的國會代表團另預定停留柬埔寨，但台灣不會列入行程，共和黨籍眾院軍委會主席羅傑斯不會同行。

史密斯九日證實此行，但婉拒透露隨行議員或確切訪期。眾院廿二日將因猶太「歲首節」休會一周。

史密斯強調，與中國對話不代表認同中國一切行為，美中都是大國強權，兩國對話應更頻繁，訪中時間點並無特殊意義，「我的重要訊息是，我們必須對話溝通。我深感擔憂的是，中國是一個崛起中的重要大國，而我們似乎愈來愈少與其對話。我們需要找到解決分歧的方法，拒絕溝通並非解決之道」。

史密斯是華盛頓州聯邦眾議員，曾任眾院軍委會主席。

二○二三年，美國參議院時任多數黨（民主黨）領袖舒默曾率跨黨參議員代表團訪中，會晤習近平並討論貿易、經濟合作、芬太尼等。眾議員上次訪中是二○一九年三月，分屬民主黨、共和黨的美中工作小組時任共同主席拉森和拉胡德率團赴北京，該訪問不像政府資助的正式國會代表團，是由非營利機構「美中關係全國委員會」贊助。