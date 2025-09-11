日媒：川普對中政策轉為「交易取向」 不批評大陸威權體制

「日經亞洲」九日報導，華府的對中政策自川普上任後已悄悄轉向，從過去的對抗轉移到川普的交易取向，與第一任不同。

美國國防部目前草擬的國防戰略已不以圍堵中國為優先，改以維護美國國內及西半球安全為主。日經亞洲報導，國防部正積極尋求與中國國防當局對話。五角大廈認為，雖不縱容中國的領土擴張行為，但只要能維持現狀，美國將不會就中國威權體制提出批評。

報導也指，川普與中國國家主席習近平可能在今年十月底於南韓慶州舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖峰會期間舉行場邊會晤，雙方直接對話。報導稱，川普希望仿效與日本達成的協議模式，與中國談成對美國有利的「重大貿易協議」。

川普在今年八月修改他先前對中國留學生嚴控的態度，表示可能接受六十萬名中國留學生到美國，被視為對習近平釋出善意。

「日經亞洲」認為，川普返白宮後，華府對中敵對態度已漸被具交易色彩的實用主義取代，只要對美國有利，也可容忍北京威權體制。

國防部次長柯伯吉說，美國的目標是在印太地區與中國達成軍事力量的「均勢」，以求有效嚇阻潛在侵略。報導也舉長期被視為「對中鷹派」的國務卿魯比歐為例，指他最近對中言論已明顯放軟。

美中的關稅談判仍在進行中，兩國代表經過數輪談判，尚未獲致最後結果。日經亞洲認為，川普一開始對中國的關稅施壓，強硬態度被解讀為推動兩國經濟「脫鉤」，但現在的政策則顯然轉向強調「交易」，其中最典型的例子就是高科技產品政策轉變，美國原本禁止輝達等廠商出售先進晶片給大陸，隨後卻解禁。