李在明指示 南韓警將打擊反中示威

聯合報／ 國際中心／綜合報導

韓聯社十日報導，南韓警方將對首爾中國駐韓大使館附近舉行的反中示威，採取「強有力的打擊措施」，包括驅離違法者或禁止再舉辦類似活動，並對再犯者給予刑事處罰。

南韓總統李在明九日已要求有關部門，對此積極考慮「制裁方案」。

報導說，南韓警方所謂「強有力的打擊措施」，包括考慮針對主辦相關示威活動者發布通告，禁止在集會和遊行活動現場爆粗口或實施暴力等行為，以防止與他國外交使節團和外國人產生不必要的矛盾。

南韓警方認為，這些措施還包括可對違法者採取驅離或禁止再舉辦類似活動等措施，再犯者將遭到刑事處罰。

報導提到，主辦這些集會的團體成員，主要由支持南韓前總統尹錫悅的青年人組成，他們自二○二四年十二月尹錫悅宣布戒嚴引發彈劾風波後，多次在中國駐韓大使館附近舉行集會，高喊譴責中國的口號，甚至辱罵路過的外國遊客，引發外交摩擦。尹錫悅曾宣稱，他是為了反制中國、北韓滲透才被迫戒嚴。

韓聯社報導，李在明九日主持國務會議時說，這類反中集會是「脫離言論自由範疇的搗亂行為」，這些針對特定國家遊客的歧視性集會「蓄意破壞韓中雙邊關係」。根據報導，李在明在聽取相關官員報告後，要求有關部門「積極考慮加以制裁的方案」。

自南韓本屆總統大選後，一些極右翼團體經常在首爾明洞中國駐韓大使館附近舉行反中示威，曾與路過的中國遊客爆發衝突。

