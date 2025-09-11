聽新聞
法國新總理 馬克宏任命39歲親信

聯合報／ 國際中心／綜合報導

法國總統馬克宏九日任命親信勒克努（Sebastien Lecornu）擔任新總理，勒克努上任後當務之急將是促成國會同意二○二六年度預算。

卅九歲的現任國防部長勒克努曾是保守派「共和黨」成員，之後轉投馬克宏陣營，在二○一七年總統大選後入政府任職。

馬克宏選擇勒克努出任總理，顯示他決意延續少數政府狀態，不打算放棄親商改革路線。他的政策包括對企業和富人減稅，以及調高退休年齡。

法國總統府表示，馬克宏已要求勒克努與國會內所有政治黨派展開協商，就預算及其他政策尋求共識，然後任命內閣成員。此舉在法國政壇堪稱罕見。

勒克努在社群平台Ｘ上寫道：「總統責成我籌組一個具有明確方向的政府：捍衛我們的獨立與實力、服務法國人民，並維護政治與制度的穩定。我要感謝總統對我的信任，任命我擔任總理。」

勒克努將成為馬克宏任內第七位總理，十日與剛辭職的總理貝胡正式交接。貝胡八日未通過國會信任投票請辭，結束九個月總理任期。

聲望低迷的馬克宏此時選擇親信出任總理，恐會被外界認為與民意脫節，甚至激化部分民眾的不滿。針對新總理人選，左派政黨普遍以嘲諷回應。他們號召民眾十日參與全國「封鎖一切」抗議活動。各大工會先前敦促勞工在本月十八日罷工。

極左派政黨「不屈法國」表示，將對勒克努提出不信任案，但似乎不太可能成功，因為極右派「國民聯盟」主席巴德拉表態暫時願意與勒克努就預算案合作。

國民聯盟先前表示，絕不接受對辛勤工作的民眾增稅，還希望嚴控移民相關支出、公務員高額開銷，以及檢討法國對歐盟的財政貢獻。

