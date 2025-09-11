聽新聞
前總理夫人遭縱火身亡 尼泊爾軍方出動

聯合報／ 編譯周辰陽江昱蓁／綜合報導
尼泊爾軍人十日在加德滿都與趁示威混亂從監獄脫逃又被捕的囚犯對話。（美聯社）
尼泊爾抗議民眾九日縱火焚燒國會和總理官邸，迫使總理奧利下台。軍方十日出動，在首都加德滿都街頭巡邏，試圖恢復秩序。這波動亂是尼泊爾廿年來最嚴重的暴力事件。

尼泊爾當局封鎖廿多個未註冊的社媒平台，導致臉書等多個社群媒體五日起無法使用後，大批年輕人八日走上加德滿都街頭示威，要求政府解除社群媒體禁令，正視貪腐問題。當局鎮壓行動造成死傷後，全國群情激憤，政府大樓遭示威人士縱火焚燒，國會、最高法院、檢察總長辦公室及多名政治領袖住所均遭縱火。

美聯社報導，社群媒體流傳的影片顯示，抗議人士毆打執政聯盟成員尼泊爾國大黨領袖德巴和他的妻子。印度媒體報導，抗議者前往前總理卡納爾的住所，將他的妻子奇特拉卡爾困在屋內縱火。儘管她獲救並送醫，但家屬說她因傷勢不治身亡。

加德滿都九日一度陷入無政府狀態後，尼泊爾軍方十日出面維持秩序，警告任何以抗議之名從事「破壞、搶奪、縱火或傷害個人與財產」的行為都將依法懲處。一名在臨時檢查哨攔查車輛的軍人說，「今天安靜不少，軍方出動在各處巡邏」。

尼泊爾警方十日說，示威已造成至少卅人死亡，包含三名警員。加德滿都機場經理潘迪說，機場十日晚間六時恢復營運。

奧利宣布辭職後，尼泊爾軍方已在全國實施限制令與宵禁。軍方發言人向法新社說，尼泊爾陸軍司令席格戴爾正和各方利益代表進行磋商，並與示威團體代表舉行會議。

印度時報說，示威組織已提名前首席大法官卡齊為臨時領導人。卡齊為尼泊爾首位女性首席大法官，先前因偏見遭彈劾而停職。

