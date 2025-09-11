前總理夫人遭縱火身亡 尼泊爾軍方出動

尼泊爾抗議民眾九日縱火焚燒國會和總理官邸，迫使總理奧利下台。軍方十日出動，在首都加德滿都街頭巡邏，試圖恢復秩序。這波動亂是尼泊爾廿年來最嚴重的暴力事件。

尼泊爾當局封鎖廿多個未註冊的社媒平台，導致臉書等多個社群媒體五日起無法使用後，大批年輕人八日走上加德滿都街頭示威，要求政府解除社群媒體禁令，正視貪腐問題。當局鎮壓行動造成死傷後，全國群情激憤，政府大樓遭示威人士縱火焚燒，國會、最高法院、檢察總長辦公室及多名政治領袖住所均遭縱火。

美聯社報導，社群媒體流傳的影片顯示，抗議人士毆打執政聯盟成員尼泊爾國大黨領袖德巴和他的妻子。印度媒體報導，抗議者前往前總理卡納爾的住所，將他的妻子奇特拉卡爾困在屋內縱火。儘管她獲救並送醫，但家屬說她因傷勢不治身亡。

加德滿都九日一度陷入無政府狀態後，尼泊爾軍方十日出面維持秩序，警告任何以抗議之名從事「破壞、搶奪、縱火或傷害個人與財產」的行為都將依法懲處。一名在臨時檢查哨攔查車輛的軍人說，「今天安靜不少，軍方出動在各處巡邏」。

尼泊爾警方十日說，示威已造成至少卅人死亡，包含三名警員。加德滿都機場經理潘迪說，機場十日晚間六時恢復營運。

奧利宣布辭職後，尼泊爾軍方已在全國實施限制令與宵禁。軍方發言人向法新社說，尼泊爾陸軍司令席格戴爾正和各方利益代表進行磋商，並與示威團體代表舉行會議。

印度時報說，示威組織已提名前首席大法官卡齊為臨時領導人。卡齊為尼泊爾首位女性首席大法官，先前因偏見遭彈劾而停職。