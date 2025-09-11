聽新聞
停火談判癱瘓 以色列與波灣關係成泡影

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導

以色列為打擊哈瑪斯領導人而攻擊卡達首都杜哈，後果極其嚴重，以國長期希望與波灣阿拉伯國家關係正常化的努力成為泡影，加薩停火談判陷入癱瘓。

路透等媒體分析，以色列此舉形同在中東進一步擴大對哈瑪斯的軍事行動，將範圍延伸至波斯灣阿拉伯國家；卡達是以哈衝突調停國之一，攻擊卡達無異於不再有談判。

杜哈本就是美國在中東最大軍事基地，也是全球最大主權財富基金之一所在地。杜哈遭襲擊令富裕波灣鄰國不安，阿聯就警告以色列，其行動已對區域安全產生「極危險的後果」。

阿聯五年前根據美國總統川普促成的「亞伯拉罕協議」與以色列實現關係正常化。川普現在一再敦促沙烏地阿拉伯加入該協議，然而沙國指以色列這次襲擊杜哈是犯罪行為，是否加入協議勢成疑問。

彭博分析認為，以色列與波灣阿拉伯國家「關係正常化已成泡影」。與以色列過去一年襲擊的伊朗、葉門等其他國家不同，卡達不但是繁榮國家，更受到美國保護。經此一役，波灣國家會大力推動建立區域秩序，以免淪為以色列另一目標。美國也必須作出回應，否則美國在中東的角色就勢必受到質疑。

美國前近東事務副國家情報官帕尼科夫指出，這次襲擊從根本上強化整個阿拉伯世界目前的觀點，就是以色列肆無忌憚的攻擊，顯示以色列才是區域最大的不穩定力量，而非伊朗。

卡達 以色列 哈瑪斯

