以色列突空襲卡達 川普宣稱不知情

以色列九日知會美國要回應耶路撒冷巴士站攻擊事件後，隨即首度對卡達首都杜哈發動空襲，獵殺巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」高層，造成至少五名哈瑪斯成員喪生。美國總統川普發布聲明表示，片面轟炸卡達無助於推進以色列或美國的目標。

川普表示，攻擊是以色列的決定，並非他的決定。川普在真實社群發文表示，美軍獲知以色列的攻擊行動後，「我立即指示特使威科夫通知卡達，他也做了，但很不幸，太晚了，沒能阻止」。一名美國官員表示，威科夫聯繫卡達時，以軍飛彈已擊中目標。

以軍行動 激怒川普高級顧問

Axios引述三名美國官員報導，美軍九日早上偵測到以色列戰機正向東飛往波斯灣，立即要求澄清，但等以色列回覆時，飛彈已經發射。報導說，美方當時正在等待哈瑪斯回應川普提出的新和平方案，以軍突襲卡達消息震驚白宮，激怒川普的一些高級顧問。

川普說，他與卡達國王塔米姆和卡達總理穆罕默德通話，感謝他們對美國的支持和友誼，並向他們保證這樣的事情不會再發生；川普說，他已指示國務卿魯比歐敲定與卡達的防禦合作協議。

美聯社報導，以色列九日攻擊目標是哈瑪斯位於卡達的政治領導層總部；當時哈瑪斯高層正在集會商討美國提出的加薩走廊停火方案。

攻擊美國盟友 中東事態升級

哈瑪斯稱，高層領導人逃過一劫，但未立即提供證據，不過有五名較低階成員死亡，包括領袖兼首席談判代表哈雅的兒子、三名保鏢和哈雅辦公室負責人。

以色列攻擊美國盟友，顯示中東事態大幅升級，可能破壞以哈停戰與釋放人質談判。

以色列這波攻擊激怒卡達，卡達是能源豐富的海灣國家，數千名美軍駐紮在此，多年來持續斡旋以哈關係。

卡達否認事前知悉攻擊，強烈譴責以色列違反國際法。卡達外交部發言人安薩里發布聲明，「以最強烈措辭譴責」以色列九日的攻擊，並指攻擊目標是哈瑪斯政治局多名成員居住的住宅大樓。

路透報導，卡達總理穆罕默德說，美方是在攻擊發生後才提出警告；穆罕默德批評以色列此次攻擊是背叛行為，破壞以哈停火談判。他表示，儘管遭受「明目張膽的攻擊」，卡達仍將持續斡旋加薩停火。

白宮九日表示，川普對以色列攻擊卡達「感到非常難過」。白宮發言人李維特表示，「卡達是美國親密的盟友，也是一個主權國家，且正與我們一起努力並勇敢承擔風險以促成和平，片面轟炸卡達境內的行為，無助以色列或美國的目標」。

李維特重申，「川普總統希望加薩所有人質立即獲釋，並將罹難者遺體歸還家屬，這場戰爭也應立即結束」。

耶路撒冷巴士站日前發生槍擊案造成六死，哈瑪斯旗下武裝團體卡薩姆旅宣稱犯案；以軍因此對卡達杜哈的哈瑪斯高階實施暗殺行動。