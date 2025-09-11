北京香山論壇 百國與會未提美國

第十二屆北京香山論壇將於九月十七日至十九日舉行，大陸國防部昨表示，論壇準備工作已基本就緒，目前包括越南、新加坡、俄羅斯在內的一百多個國家防務部門和軍隊領導及國際和地區組織代表確認出席，國別範圍更廣、代表性更強。但他未提及是否已有五角大廈官員確認出席。

大陸國防部發言人蔣斌昨就北京香山論壇籌備情況表示，目前包括越南、新加坡、俄羅斯、法國、奈及利亞、巴西在內的一百多個國家防務部門和軍隊領導及國際和地區組織代表確認出席，此次出席活動的國別範圍更廣、代表性更強，進一步體現論壇包容開放的價值理念。

蔣斌說，本屆論壇將聚焦全球安全治理、亞太安全合作、維護國際秩序及地區和平構建，舉辦四場全體會議和八場分組會議。本屆論壇將結合紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年、聯合國成立八十周年，舉行「反法西斯戰爭勝利的時代意義」、「聯合國八十周年：變局中前行」、「戰爭記憶與當代和平」等特色學術活動，倡導各國共同守護世界反法西斯戰爭勝利成果和戰後國際秩序。

此前，大陸國防部長董軍缺席今年新加坡香格里拉對話，美中兩軍高層無法藉此平台展開交流。

日經亞洲八月曾報導，美國國防部長赫塞斯提議九月初與大陸對口高官通話，但中方沒給出明確回答。各界因而關注中美兩軍在香山論壇的互動。報導提到，五角大廈負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長史密斯（Alvaro Smith）正考慮出席本屆香山論壇的可能性，而美國駐陸大使館的武官已確認將出席。