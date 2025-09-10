世界強權一連串威脅 歐盟執委會主席：歐洲必須自主

歐盟執行委員會主席范德賴恩今天警告，歐洲正在因應來自俄羅斯、新的全球貿易挑戰，以及其他世界主要強權的一連串威脅，因此必須捍衛自身獨立性。

美聯社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）在歐盟盟情咨文演說中，宣布將採取新措施，以協助烏克蘭抵禦俄羅斯全面入侵，並呼籲以加薩戰爭為由，對以色列實施貿易限制與制裁。

她也為自己與美國總統川普達成的關稅協議辯護。美國將根據協議，對大多數歐盟銷美商品徵收15%關稅。

●為價值而戰

范德賴恩在法國史特拉斯堡（Strasbourg）告訴歐洲議會（European Parliament）議員：「歐洲正在奮戰，為我們的價值與民主而戰，為我們的自由和自主決定命運的能力而戰。毫無疑問，這是為我們的未來而戰。」

她說，「建立在勢力之上的新世界秩序之戰正在開打」，歐洲確實必須奮戰，在眾多大國對歐洲抱持矛盾或公開敵對態度的情況下，歐盟必須確立自身在國際舞台上的地位。

范德賴恩說，在這個關鍵時刻，歐洲必須展現獨立與自主。

俄羅斯全面入侵烏克蘭迄今已邁入第4個年頭，范德賴恩表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）絲毫沒有展現出有意結束戰爭的跡象，因此「我們必須明確予以回應」。

范德賴恩說：「我們必須向俄羅斯施加更多壓力，迫使其走上談判桌。我們必須祭出更多制裁。」歐盟執委會和成員國正針對俄羅斯能源收入制定新一輪制裁措施。

波蘭今天表示，俄羅斯對烏克蘭發動攻擊期間有多架無人機「數度」侵犯波蘭空域，華沙當局隨後與NATO防空部隊聯手擊落；波蘭總理圖斯克（DonaldTusk）形容這是大規模挑釁行為。

范德賴恩譴責俄羅斯出動無人機，「魯莽且前所未見地侵犯波蘭及歐洲領空」。

●烏克蘭經濟

范德賴恩還說，解決烏克蘭財政困境的新方法，必須包括動用遭歐盟凍結的俄羅斯資產。

歐盟凍結約2000億歐元（約新台幣7.3兆元）俄羅斯央行資產，其中絕大多數存放於總部設於比利時的國際資金託管機構歐洲清算銀行（Euroclear）。

這些資產去年產生的約35億歐元利息，已被用來支撐烏克蘭飽受戰爭重創的經濟。范德賴恩指出，歐盟考慮利用這些利息，向基輔提供新的「賠償貸款」，以支持烏克蘭戰後重建。

范德賴恩同時宣布，歐盟將與烏克蘭共同成立一個「無人機聯盟」。她強調，無人機已成為俄烏戰爭中的決定性因素，歐盟將為此投入60億歐元資金。

●對以政策轉向

范德賴恩還提到，希望凍結對以色列的部分財政支持，並以加薩戰爭為由，對以色列實施貿易限制和制裁。

范德賴恩打破一貫親以色列政府的立場，抨擊加薩悲劇與兒童及家庭的苦難「震撼了世界的良知」。

她說：「人為饑荒絕不能成為戰爭武器。為了孩子、為了人性，這必須停止。」

范德賴恩補充說，歐盟將成立一個新的巴勒斯坦援助組織，把重點放在加薩未來重建工作。

●美歐關稅協議

針對外界對她與川普達成關稅協議的批評，范德賴恩強調歐洲仰賴美國這個重要貿易夥伴，且相較於其他國家，歐洲企業的處境已有所改善。

她說：「數以百萬計就業機會仰賴這段關係。作為歐盟執委會主席，我絕不會拿人民的工作與生計去冒險。」