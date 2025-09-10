菲總統：印太和平面臨嚴峻威脅 美國角色難取代

菲律賓總統小馬可仕今天警告，印度太平洋地區的和平與穩定正面臨嚴峻威脅，強調美國在國際事務中的領導角色「難以取代」。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在首屆「馬尼拉戰略論壇」（Manila Strategy Forum）致詞時指出，和平與穩定所面對的「最大威脅」就在印太地區，「這不是觀點，而是事實。」

他舉例，菲律賓的公務船與漁民持續在自家水域遭到騷擾，淪為「非法、恫嚇、侵犯以及危險行為」的受害者。

小馬可仕並未點名任何國家，但顯然指向中國。

近年菲中南海緊張態勢升溫，8月間，中國一艘海警船與一艘軍艦在民主礁（又稱黃岩島）海域試圖驅逐菲律賓公務船，結果中方兩艦在過程中互撞，菲律賓公務船則驚險脫離。

小馬可仕強調，菲美同盟與日本、澳洲、紐西蘭、加拿大等國的多邊合作，包括在南海的聯合巡航，對區域穩定至關重要。此外，多邊合作也不僅限於防務，也涵蓋基礎設施、網路安全、數位發展及新興科技。

他說，美國的角色重要且難以取代，美國持續參與全球事務，有利於世界、也有利於美國自身；美國必須發揮領導作用，以確保印太地區的自由與開放。

小馬可仕表示，菲律賓願意與鄰國合作，但前提是主權不容妥協。

第1屆「馬尼拉戰略論壇」於9日至10日在馬尼拉舉行，由華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主辦，美國與菲律賓的外交事務與地緣政治專家齊聚一堂討論地區和全球挑戰，駐菲副代表李廷盛也出席會議。